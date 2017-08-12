«Марсель» на 87-й минуте вырвал победу над «Нантом»
«Марсель» вырвал победу над «Нантом» в матче второго тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Нанте на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Единственный гол на 87-й минуте забил аргентинский полузащитник Лукас Окампос. «Марсель» набрал шесть очков, на счету «Нанта» пока что ноль баллов.
В следующем туре «Марсель», которым руководит
|12.08.2017 18:00
|основной раунд: 2-й тур
|Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Главные тренеры
|Клаудио Раньери
|Руди Гарсия
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|13
|3
|Удары в створ
|10
|6
|Угловые
|9
|13
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter