«Марсель» на 87-й минуте вырвал победу над «Нантом»

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Единственный гол на 87-й минуте забил аргентинский полузащитник Лукас Окампос. «Марсель» набрал шесть очков, на счету «Нанта» пока что ноль баллов.