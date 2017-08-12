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12 августа 2017, 20:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Марсель» на 87-й минуте вырвал победу над «Нантом»

«Марсель» вырвал победу над «Нантом» в матче второго тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Нанте на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

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Единственный гол на 87-й минуте забил аргентинский полузащитник Лукас Окампос. «Марсель» набрал шесть очков, на счету «Нанта» пока что ноль баллов.

В следующем туре «Марсель», которым руководит экс-тренер «Ромы» и «Лилля» Руди Гарсия, дома сыграет с «Анже». Эта игра пройдёт 20 августа. «Нант» Клаудио Раньери в третьем туре на выезде сразится с «Труа» (19 августа).

12.08.2017 18:00 основной раунд: 2-й тур Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Нант 0:1 Марсель
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Клаудио Раньери Руди Гарсия
Голы
5 Лукас Окампос 87′
Составы
Чиприан Тэтэрушану 30
Диегу Карлос 3
Николя Паллуа 4
Коффи Джиджи 5
15′ Педру Алвес Лукас Лима 6
Чидози Авазьем 12
Абдулай Туре 19
Эмилиано Сала 9
25′ Александр Качаниклич 11
Жюль Илоки 7
12′ Валентен Ронжье 28
Самюэль Мутуссами 33
21′ Ясин Бамму 10
Адриен Томассон 8
30 Стив Манданда
2 Хироки Сакаи
6 Жорже Пиреш Роланду 90+3′
21 Патрис Эвра
23 Адиль Рами
19 Луиз Густаву 90+4′
26 Флориан Товен
28 Валер Жермен
27 Максим Лопес 86′
7 Реми Кабелла
29 Андре-Франк Замбо 57′
8 Морган Сансон 60′
14 Клинтон Нжи 61′
5 Лукас Окампос
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 13
3 Удары в створ 10
6 Угловые 9
13 Фолы 12
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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