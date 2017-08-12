Слуцкий победил. И сразу крупно! Как это было

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АНГЛИЯ. ЧЕМПИОНШИП. 2-й тур.

ХАЛЛ — БЕРТОН — 4:1 (1:1)

Голы: Эрнандес, 7 (1:0). Ирвайн, 33 (1:1). Грощицки, 51 (2:1). Эрнандес, 55 (3:1). Эрнандес, 68 (4:1).

«Халл» (Кингстон-апон-Халл): Макгрегор, Аина, Доусон, Хектор, Кларк, Боуэн, Хенриксен, Клукас (Мейлер, 71), Грощицки (Ларссон, 74), Кэмпбелл, Эрнандес (Дьоманде, 69).

«Бертон»: Байуотер, Нэйлор, Макфадзин, Бакстон, Ланд, Мерфи, Акпан (Сбарра, 71), Ирвайн, Уорнок (Дайер, 6), Сорделл (Флэнаган, 55), Эйкинс.

Наказания: Ирвайн, 29. Нэйлор, 45+2. Хенриксен, 59. Кэмпбелл, 72 (предупреждения). Ирвайн, 38 (удаление).

Судья: Ингланд.

12 августа. Кингстон-апон-Халл. Стадион «Кей-Си». 14 882 зрителя.

«ТИГР ЛЕО».

Слуцкий дома. И это не Волгоград, не Химки и не 3-я Песчаная улица. Это — Кингстон-апон-Халл. Город парадоксов — руководство Великобритании наделило его статусом культурной столицы, но при этом в 2015 году он занял второе место в стране по уровню жизни вслед за Брэдфордом.

Парадоксально и то, что первый матч в Кингстон-апон-Халле Слуцкий проводил на регбийной арене, потому что «Кей-Си» приводили в порядок перед стартом сезона. Было это еще в конце июля — «Халл» в товарищеском матче сыграл вничью с «Нантом» Клаудио Раньери.

В субботу Слуцкий наконец-то дебютировал на стадионе «тигров». Интересно, что перед матчем с «Бертоном» продавали и не раскупленные программки с игры против французов, и, разумеется, свежие. Российский тренер даже зачитался.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">? | The gaffer is clearly a fan of our new-look matchday programme - <a href="https://twitter.com/hashtag/TheTiger?src=hash">#TheTiger</a>? <a href="https://twitter.com/hashtag/HULBUR?src=hash">#HULBUR</a> <a href="https://t.co/AVwjvoshcQ">pic.twitter.com/AVwjvoshcQ</a></p>— Hull City (@HullCity) <a href="https://twitter.com/HullCity/status/896368437106233346">August 12, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На обложке программки красовался сам футбольный «Гагарин», как Леонид Викторович сам себя недавно назвал. А под фотографией Слуцкого гигантскими буквами было написано — «Тигр». После назначения малоизвестного в Англии российского тренера местные фанаты стали высмеивать его неблагозвучную для британцев фамилию, но «Халл» отлично вышел из ситуации: в программке его называют Leo the Tiger, то есть «Тигр Лео».

ДЕБЮТ СО ЗВЕЗДОЙ

Российский «хищник» на неделе получил долгожданную поддержку. Мы уже писали о том, что «Халлу» требуется усиление, но владельцы клуба, отец и сын Алламы, тянут с покупками и наводят на себя гнев болельщиков. В среду главы «Халла» чуть остудили фанатов — «тигры» подписали контракт с известным полузащитником сборной Швеции Себастьяном Ларссоном. 32-летний скандинав провел более 250 матчей в премьер-лиге за «Арсенал», «Бирмингем Сити» и «Сандерленд» — это тот, кого и хотел Слуцкий.

Правда, игру с «Бертоном» Ларссон начал в запасе — тренер еще накануне объявил о том, что швед пока не набрал форму. Слуцкий вообще решил ничего не менять и в точности повторил состав, который добыл ничью с «Астон Виллой» в стартовом туре. И правильно сделал: «тигры» отлично провели второй тайм в Бирмингеме и должны были легко справляться с «Бертоном», который в прошлом сезоне еле спасся от вылета в третью по силе лигу.

Никого из «СЭ» не пустили в раздевалку «Халла» перед игрой, но угадать установку на матч было нетрудно. Фавориты в домашних матчах с аутсайдерами обычно всегда начинают лихо, чтобы противник не почуял надежду. Так было и сейчас: на седьмой минуте Хенриксен пробил в перекладину, а Эрнандес четко сыграл на добивании головой — 1:0.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">The flair of <a href="https://twitter.com/jarrodbowen_">@jarrodbowen_</a> starts the attack, fantastic 20yrd shot by <a href="https://twitter.com/HenrixMarkus">@HenrixMarkus</a> rebounds for Abel to head home. <a href="https://twitter.com/hashtag/hcafc?src=hash">#hcafc</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/AllamOut?src=hash">#AllamOut</a> <a href="https://t.co/nSFo10hJgE">pic.twitter.com/nSFo10hJgE</a></p>— Hull City Norway (@HullCityNorway) <a href="https://twitter.com/HullCityNorway/status/896373765281652736">August 12, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ХЕТ-ТРИК ЭРНАНДЕСА

Гол уругваец забивал под аккомпанемент фанатов. Но это были не безобидные крики а-ля «Вперед, “Халл”, мы тебя любим». Болельщики в унисон требовали отставки тех самых Алламов, которые, по их мнению, и виновны в бедах клуба. После вылета «Халла» из премьер-лиги многие фанаты зареклись от посещения домашних матчей до отставки египетских бизнесменов. Отсюда и низкое количество зрителей — не набралось и 15 тысяч, хотя «Кей-Си» вмещает 25.

Едва ли кто-то пожалел, что пошел на стадион в этот день. Даже гол «Бертона» был достоин того, чтобы поаплодировать — хавбеку Ирвайну удался хитрый удар с подкруткой в верхний угол ворота Макгрегора. Правда, на этом подвиги австралийца закончились — через пять минут после гола он получил вторую желтую карточку.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">As clear a (second) yellow as you'll see <a href="https://twitter.com/hashtag/hcafc?src=hash">#hcafc</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/AllamOut?src=hash">#AllamOut</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/hulbur?src=hash">#hulbur</a> <a href="https://t.co/dJ9XzicFIK">pic.twitter.com/dJ9XzicFIK</a></p>— Hull City Norway (@HullCityNorway) <a href="https://twitter.com/HullCityNorway/status/896381078239408129">August 12, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Халлу» оставалось только разыграть лишнего. До конца тайма «Бертон» дотерпел, но в перерыве Слуцкий нашел нужные слова: за десять минут «тигры» забили дважды и успокоили Леонида Викторовича. Шикарно сыграл поляк Грощицки, которого очень хотят видеть у себя некоторые клубы премьер-лиги. Реактивный хавбек носился вдоль левого фланга весь первый тайм, а в начале второго замкнул прострел Аины.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Great work by <a href="https://twitter.com/Aina2Ola">@Aina2Ola</a>, nice header from <a href="https://twitter.com/GrosickiKamil">@GrosickiKamil</a>. Love the celebration - thanking Aina, heart, pointing to the ground <a href="https://twitter.com/hashtag/hcafc?src=hash">#hcafc</a> <a href="https://t.co/6SqRROQQNL">pic.twitter.com/6SqRROQQNL</a></p>— Hull City Norway (@HullCityNorway) <a href="https://twitter.com/HullCityNorway/status/896390138904944640">August 12, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Уходя с поля, Грощицки получил заслуженную овацию. И не только он: к середине второго тайма Эрнандес оформил хет-трик и разгром «Бертона». За весь прошлый сезон уругваец забил четырежды, так что его результативная игра — большой сюрприз.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="es" dir="ltr">Me gusta Abel!! <a href="https://twitter.com/hashtag/hcafc?src=hash">#hcafc</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/AllamOut?src=hash">#AllamOut</a> <a href="https://t.co/1fdczu7Bch">pic.twitter.com/1fdczu7Bch</a></p>— Hull City Norway (@HullCityNorway) <a href="https://twitter.com/HullCityNorway/status/896391035965906944">August 12, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Безапелляционная победа «Халла». Но эль пить рановато, ведь соперник почти час играл в меньшинстве, да и его уровень заметно ниже «тигриного». Три очка есть — и хорошо. Праздновать некогда — уже во вторник следующая игра.