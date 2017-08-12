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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30665570/
12 августа 2017, 19:35 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Слуцкий победил. И сразу крупно! Как это было

«Халл» впервые выиграл при российском тренере — в матче второго тура первенства Англии «тигры» раздавили «Бертон», игравший в меньшинстве с конца первого тайма.

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АНГЛИЯ. ЧЕМПИОНШИП. 2-й тур.

ХАЛЛ — БЕРТОН — 4:1 (1:1)

Голы: Эрнандес, 7 (1:0). Ирвайн, 33 (1:1). Грощицки, 51 (2:1). Эрнандес, 55 (3:1). Эрнандес, 68 (4:1).

«Халл» (Кингстон-апон-Халл): Макгрегор, Аина, Доусон, Хектор, Кларк, Боуэн, Хенриксен, Клукас (Мейлер, 71), Грощицки (Ларссон, 74), Кэмпбелл, Эрнандес (Дьоманде, 69).

«Бертон»: Байуотер, Нэйлор, Макфадзин, Бакстон, Ланд, Мерфи, Акпан (Сбарра, 71), Ирвайн, Уорнок (Дайер, 6), Сорделл (Флэнаган, 55), Эйкинс.

Наказания: Ирвайн, 29. Нэйлор, 45+2. Хенриксен, 59. Кэмпбелл, 72 (предупреждения). Ирвайн, 38 (удаление).

Судья: Ингланд.

12 августа. Кингстон-апон-Халл. Стадион «Кей-Си». 14 882 зрителя.

«ТИГР ЛЕО».

Слуцкий дома. И это не Волгоград, не Химки и не 3-я Песчаная улица. Это — Кингстон-апон-Халл. Город парадоксов — руководство Великобритании наделило его статусом культурной столицы, но при этом в 2015 году он занял второе место в стране по уровню жизни вслед за Брэдфордом.

Парадоксально и то, что первый матч в Кингстон-апон-Халле Слуцкий проводил на регбийной арене, потому что «Кей-Си» приводили в порядок перед стартом сезона. Было это еще в конце июля — «Халл» в товарищеском матче сыграл вничью с «Нантом» Клаудио Раньери.

В субботу Слуцкий наконец-то дебютировал на стадионе «тигров». Интересно, что перед матчем с «Бертоном» продавали и не раскупленные программки с игры против французов, и, разумеется, свежие. Российский тренер даже зачитался.

На обложке программки красовался сам футбольный «Гагарин», как Леонид Викторович сам себя недавно назвал. А под фотографией Слуцкого гигантскими буквами было написано — «Тигр». После назначения малоизвестного в Англии российского тренера местные фанаты стали высмеивать его неблагозвучную для британцев фамилию, но «Халл» отлично вышел из ситуации: в программке его называют Leo the Tiger, то есть «Тигр Лео».

ДЕБЮТ СО ЗВЕЗДОЙ

Российский «хищник» на неделе получил долгожданную поддержку. Мы уже писали о том, что «Халлу» требуется усиление, но владельцы клуба, отец и сын Алламы, тянут с покупками и наводят на себя гнев болельщиков. В среду главы «Халла» чуть остудили фанатов — «тигры» подписали контракт с известным полузащитником сборной Швеции Себастьяном Ларссоном. 32-летний скандинав провел более 250 матчей в премьер-лиге за «Арсенал», «Бирмингем Сити» и «Сандерленд» — это тот, кого и хотел Слуцкий.

Правда, игру с «Бертоном» Ларссон начал в запасе — тренер еще накануне объявил о том, что швед пока не набрал форму. Слуцкий вообще решил ничего не менять и в точности повторил состав, который добыл ничью с «Астон Виллой» в стартовом туре. И правильно сделал: «тигры» отлично провели второй тайм в Бирмингеме и должны были легко справляться с «Бертоном», который в прошлом сезоне еле спасся от вылета в третью по силе лигу.

Никого из «СЭ» не пустили в раздевалку «Халла» перед игрой, но угадать установку на матч было нетрудно. Фавориты в домашних матчах с аутсайдерами обычно всегда начинают лихо, чтобы противник не почуял надежду. Так было и сейчас: на седьмой минуте Хенриксен пробил в перекладину, а Эрнандес четко сыграл на добивании головой — 1:0.

ХЕТ-ТРИК ЭРНАНДЕСА

Гол уругваец забивал под аккомпанемент фанатов. Но это были не безобидные крики а-ля «Вперед, “Халл”, мы тебя любим». Болельщики в унисон требовали отставки тех самых Алламов, которые, по их мнению, и виновны в бедах клуба. После вылета «Халла» из премьер-лиги многие фанаты зареклись от посещения домашних матчей до отставки египетских бизнесменов. Отсюда и низкое количество зрителей — не набралось и 15 тысяч, хотя «Кей-Си» вмещает 25.

Едва ли кто-то пожалел, что пошел на стадион в этот день. Даже гол «Бертона» был достоин того, чтобы поаплодировать — хавбеку Ирвайну удался хитрый удар с подкруткой в верхний угол ворота Макгрегора. Правда, на этом подвиги австралийца закончились — через пять минут после гола он получил вторую желтую карточку.

«Халлу» оставалось только разыграть лишнего. До конца тайма «Бертон» дотерпел, но в перерыве Слуцкий нашел нужные слова: за десять минут «тигры» забили дважды и успокоили Леонида Викторовича. Шикарно сыграл поляк Грощицки, которого очень хотят видеть у себя некоторые клубы премьер-лиги. Реактивный хавбек носился вдоль левого фланга весь первый тайм, а в начале второго замкнул прострел Аины.

Уходя с поля, Грощицки получил заслуженную овацию. И не только он: к середине второго тайма Эрнандес оформил хет-трик и разгром «Бертона». За весь прошлый сезон уругваец забил четырежды, так что его результативная игра — большой сюрприз.

Безапелляционная победа «Халла». Но эль пить рановато, ведь соперник почти час играл в меньшинстве, да и его уровень заметно ниже «тигриного». Три очка есть — и хорошо. Праздновать некогда — уже во вторник следующая игра.

Халл Сити
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