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12 августа 2017, 19:21 | Футбол: Зарубежный | РБК-Спорт

Леонид Слуцкий одержал первую победу в Англии

«Халл Сити» во втором туре чемпионата Англии выиграл у «Бертона» со счетом 4:1. Хет-трик в этом матче сделал Абель Эрнандес.

<span class=error>Халл</span> Сити во втором туре чемпионата Англии выиграл у <span class=error>Бертона</span> со счетом 4:1. <nobr>Хет-трик</nobr> в этом матче сделал <span class=error>Абель</span> Эрнандес. Увеличить
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Счет в этом матче был открыт на седьмой минуте. После подачи углового с левого края Эрнандес выиграл верховую борьбу в центре штрафной и пробил в угол.

Гости отыгрались на 32-й минуте. Джексон Ирвин, которого также оставили неприкрытым в центре штрафной, сильно пробил в правый верхний угол. И сразу же после этого гола «Бертон» остался в меньшинстве — все тот же Ирвин грубо сыграл в центре поля и получил второе предупреждение.

Реализовать это большинство «Халл» смог только во втором тайме. На 50-й минуте Ола Айна навесил в штрафную, и Камил Гросицки головой отправил мяч в сетку. И тут же Эрнандес увеличил преимущество хозяев, пробив в нижний угол из пределов штрафной.

После этого инициативой владел уже только «Халл», который смог довести счет до разгромного. Последний гол в матче забил Эрнандес, который отличился после паса Сэма Клукаса.

Для «Халла» победа стала первой в чемпионате. В стартовом туре команда Леонида Слуцкого сыграла вничью с «Астон Виллой» — матч завершился со счетом 1:1, и в составе «Халла» гол забил Джаррод Боуэн.

Слуцкий возглавил «Халл» в начале лета. Перед российским тренером стоит задача вернуть «Халл» в Премьерлигу, откуда он вылетел в прошлом сезоне. Слуцкий стал первым российским тренером, возглавившим английский клуб.

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