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12 августа 2017, 19:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Руни принёс «Эвертону» минимальную победу над «Сток Сити»

«Эвертон» одержал победу над «Сток Сити» в матче первого тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 1:0.

<span class=error>Эвертон</span> одержал победу над Сток Сити в матче первого тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе <span class=error>Гудисон</span> Парк и завершилась со счётом 1:0. Увеличить
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Единственный гол в конце первого тайма забил Уэйн Руни. Этот мяч стал для 31-летнего форварда первым за «Эвертон» после возвращения в команду из «Манчестер Юнайтед». До этого Руни в последний раз играл за «ирисок» 15 мая 2004 года.

В других матчах первого тура «Саутгемптон» сыграл вничью с «Суонси Сити» (0:0), «Кристал Пэлас» на своём поле крупно уступил новичку АПЛ «Хаддерсфилд Таун» (0:3), а «Вест Бромвич Альбион» переиграл «Борнмут» (1:0).

12.08.2017 17:00 основной раунд: 1-й тур Goodison Park
Эвертон 1:0 Стоук Сити
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Роналд Куман Марк Хьюз
Голы
45+1′ Уэйн Руни (Д. Калверт-Льюин) 10
Составы
Джордан Пикфорд 1
Лейтон Бэйнс 3
Майкл Кин 4
Фил Ягелка 6
Морган Шнейдерлен 2
Идрисса Гуйе 17
Уэйн Руни 10
Доминик Калверт-Льюин 29
45′ Эшли Уильямс 5
85′ Кюко Мартина 15
60′ Дави Классен 20
Том Дэйвис 26
77′ Сандро Рамирес 9
Кевин Миральяс 11
1 Джек Батленд
3 Эрик Питерс
6 Курт Зума
17 Райан Шоукросс
20 Джефф Кэмерон
4 Джо Аллен 29′
24 Даррен Флетчер
18 Маме Бирам Диуф
22 Джердан Шачири
9 Саидо Бераино 72′
10 Эрик-Максим Шупо-Мотинг
27 Боян Кркич 72′
25 Питер Крауч
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 1
6 Угловые 7
13 Фолы 10
2 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Нил Суорбрик (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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