Гол Руни принёс «Эвертону» минимальную победу над «Сток Сити»

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Единственный гол в конце первого тайма забил Уэйн Руни. Этот мяч стал для 31-летнего форварда первым за «Эвертон» после возвращения в команду из «Манчестер Юнайтед». До этого Руни в последний раз играл за «ирисок» 15 мая 2004 года.

В других матчах первого тура «Саутгемптон» сыграл вничью с «Суонси Сити» (0:0), «Кристал Пэлас» на своём поле крупно уступил новичку АПЛ «Хаддерсфилд Таун» (0:3), а «Вест Бромвич Альбион» переиграл «Борнмут» (1:0).