«Челси» начал защиту чемпионского титула с домашнего поражения от «Бёрнли»

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На 14-й минуте Гари Кэхилл бежал вперёд, далеко отпустил мяч и пытался отнять его в подкате, но врезался в соперника. Судья показал прямую красную карточку. В середине первого тайма Мэттью Лоутон с правого фланга направил мяч в штрафную, где Сэм Воукс в одно касание подправил мяч в угол.

На 39-й минуте Джек Корк отдал передачу на Стивена Уорда, который вошёл в штрафную через левый край и точно пробил с острого угла. Четыре минуты спустя Стивен Дефур разыграл штрафной на правом фланге, а затем исполнил отличный навес в центр штрафной, где Воукс пробил головой.

В середине второго тайма Виллиан получил мяч на правой бровке и сделал передачу в центр штрафной, где Альваро Мората в прыжке головой направил мяч в ворота. На 81-й минуте Сеск Фабрегас пошёл в подкат в центре поля и получил вторую жёлтую карточку, оставив синих вдевятером. Семь минут спустя Сесар Аспиликуэта из центра поля закинул мяч ближе к штрафной, Мората сделал скидку на Давида Луиса, который реализовал выход один на один.