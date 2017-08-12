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12 августа 2017, 19:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» начал защиту чемпионского титула с домашнего поражения от «Бёрнли»

«Челси» проиграл «Бернли» в матче первого тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Челси проиграл Бернли в матче первого тура АПЛ. Увеличить
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На 14-й минуте Гари Кэхилл бежал вперёд, далеко отпустил мяч и пытался отнять его в подкате, но врезался в соперника. Судья показал прямую красную карточку. В середине первого тайма Мэттью Лоутон с правого фланга направил мяч в штрафную, где Сэм Воукс в одно касание подправил мяч в угол.

На 39-й минуте Джек Корк отдал передачу на Стивена Уорда, который вошёл в штрафную через левый край и точно пробил с острого угла. Четыре минуты спустя Стивен Дефур разыграл штрафной на правом фланге, а затем исполнил отличный навес в центр штрафной, где Воукс пробил головой.

В середине второго тайма Виллиан получил мяч на правой бровке и сделал передачу в центр штрафной, где Альваро Мората в прыжке головой направил мяч в ворота. На 81-й минуте Сеск Фабрегас пошёл в подкат в центре поля и получил вторую жёлтую карточку, оставив синих вдевятером. Семь минут спустя Сесар Аспиликуэта из центра поля закинул мяч ближе к штрафной, Мората сделал скидку на Давида Луиса, который реализовал выход один на один.

12.08.2017 17:00 основной раунд: 1-й тур Stamford Bridge
Челси 2:3 Бернли
Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
Антонио Конте Шон Дайч
Голы
69′ Альваро Мората (Виллиан) 9
88′ Морейра Маринью Давид Луиз (А. Мората) 30
9 Сэм Воукс (М. Лоутон) 24′
23 Стивен Уорд (Дж. Корк) 39′
9 Сэм Воукс (Ст. Дефур) 43′
Составы
Тибо Куртуа 13
89′ Антонио Рюдигер 2
14′ Гэри Кэйхилл 24
77′ Морейра Маринью Давид Луиз 30
Сесар Аспиликуэта 28
3′ Маркос Алонсо 3
16′ 81′ Сеск Фабрегас 4
Н`Голо Канте 7
Виллиан 22
59′ Миши Батшуайи 23
Альваро Мората 9
18′ Жереми Бога 38
90′ Андреас Кристенсен 27
Чарли Мусонда 17
1 Том Хитон
2 Мэттью Лоутон
23 Стивен Уорд
5 Джеймс Тарковски
6 Бен Ми 63′
12 Роберт Брэйди 60′
4 Джек Корк
9 Сэм Воукс
13 Джефф Хендрик
17 Йохан Гвюдмундссон 75′
37 Скотт Арфилд 77′
16 Стивен Дефур 75′
19 Джонатан Уолтерс
Статистика
5 Желтые карточки 3
1 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 10
6 Удары в створ 5
8 Угловые 5
16 Фолы 11
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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