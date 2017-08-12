«Жетысу» потерпел первое поражение в сезоне в первой лиге
Талдыкорганский «Жетысу» потерпел первое поражение в сезоне в чемпионате Казахстана по футболу среди команд первой лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
В рамках 17-го тура «Жетысу» принимал «Экибастуз» и уступил с минимальным счетом 0:1. Автором единственного гола стал Георги Нариманидзе, реализовавший пенальти на 71-й минуте игры.
Несмотря на поражение, «Жетысу» с 40 очками продолжает лидировать в первой лиге. «Экибазстуз» с восемью баллами замыкает таблицу.
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