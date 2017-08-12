«Бавария» и «Боруссия» Д разгромили своих соперников в 1-м раунде Кубка Германии

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В середине первого тайма Роберт Левандовски открыл счет. На 51-й минуте Кингсли Коман удвоил преимущество мюнхенцев. На исходе часа игры Левандовски оформил дубль, на 79-й минуте отличился Франк Рибери, а 10 минут спустя забил Матс Хуммельс.