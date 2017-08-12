«Шахтер» дома вырвал волевую победу над «Ордабасы»

Встреча команд, прошедшая в Караганде, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Причем все голы были забиты после перерыва.

Первыми счет в матче открыли гости. На 60-й минуте Азат Нургалиев вывел «Ордабасы» вперед, но спустя две минуты Михаил Габышев восстановил равновесие.

Победу «Шахтеру» принес Юлиус Сзоке, отличившийся на 80-й минуте.

После этой игры в активе «горняков» стало 27 очков, а у «Ордабасы», потерпевшего второе поражение кряду, осталось 41 балл.