Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30665226/
12 августа 2017, 18:19 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Шахтер» дома вырвал волевую победу над «Ордабасы»

Карагандинский «Шахтер» одержал волевую победу над шымкентским «Ордабасы» в домашнем матче 23-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд, прошедшая в Караганде, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Причем все голы были забиты после перерыва.

Первыми счет в матче открыли гости. На 60-й минуте Азат Нургалиев вывел «Ордабасы» вперед, но спустя две минуты Михаил Габышев восстановил равновесие.

Победу «Шахтеру» принес Юлиус Сзоке, отличившийся на 80-й минуте.

После этой игры в активе «горняков» стало 27 очков, а у «Ордабасы», потерпевшего второе поражение кряду, осталось 41 балл.

Ордабасы
Новости Матчи Состав Статистика
Шахтер Кг
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
12 августа

Защитник "Адмирала" прокомментировал драку с форвардом "Барыса" и передал привет Дамиру Рыспаеву

"Шахтер" дома вырвал волевую победу над "Ордабасы"

"Тобол" уступил "Кайсару" и потерпел третье поражение подряд