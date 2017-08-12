«Тобол» уступил «Кайсару» и потерпел третье поражение подряд
Костанайский «Тобол» потерпел поражение от кызылординского «Кайсара» в матче 23-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд
премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча, прошедшая в Кызылорде, закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола на 56-й минуте игры стал Франк Джа Джедже.
Благодаря этой победе «Кайсар» набрал 27 очков, отставая от идущего пятым «Тобола», для которого это поражение стало третьим кряду, на четыре балла.