«Тобол» уступил «Кайсару» и потерпел третье поражение подряд

Встреча, прошедшая в Кызылорде, закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола на 56-й минуте игры стал Франк Джа Джедже.

Благодаря этой победе «Кайсар» набрал 27 очков, отставая от идущего пятым «Тобола», для которого это поражение стало третьим кряду, на четыре балла.