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12 августа 2017, 17:41 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Тобол» уступил «Кайсару» и потерпел третье поражение подряд

Костанайский «Тобол» потерпел поражение от кызылординского «Кайсара» в матче 23-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Кызылорде, закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола на 56-й минуте игры стал Франк Джа Джедже.

Благодаря этой победе «Кайсар» набрал 27 очков, отставая от идущего пятым «Тобола», для которого это поражение стало третьим кряду, на четыре балла.

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