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12 августа 2017, 16:57 | Футбол: Зарубежный | РБК-Спорт

«Реал» удвоил зарплату Зинедину Зидану

«Реал» объявил о продлении контракта с тренером Зинедином Зиданом. Француз будет работать в мадридском клубе до 2020 года.

Реал объявил о продлении контракта с тренером <span class=error>Зинедином</span> <span class=error>Зиданом</span>. Француз будет работать в мадридском клубе до 2020 года. Увеличить
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Зидан продлил соглашение с «Реалом» на три года. Зарплата тренера была увеличена почти вдвое — в прошлом сезоне Зидан получал в «Реале» €4,35 млн в год, теперь же его зарплата составила €8 млн в год.

«Моя история в “Реале” глубже, чем просто контракты и подписи. Я счастлив тем, что связан с этим клубом. А контракт — он ничего не значит. Можно подписать и на 10−20 лет. Я знаю, где я и что я делаю. И когда-нибудь, возможно, меня здесь и не будет, но пока я здесь. И я счастлив, что “Реал” во мне уверен», — заявил Зидан.

Зидан сменил Рафаэля Бенитеса на посту тренера «Реала» в январе 2016 года. Через полгода он выиграл свой первый трофей с мадридским клубом — «Реал» победил в Лиге чемпионов.

В своем первом полноценном сезоне в «Реале» Зидан принес клубу два титула — мадридцы стали чемпионами страны и выиграли Лигу чемпионов. «Реал» сделал дубль впервые с 1958 года.

Помимо этого, Зидан выиграл клубный чемпионат мира и завоевал два Суперкубка УЕФА. Свой последний титул под руководством Зидана «Реал» выиграл 8 августа — в матче за Суперкубок УЕФА мадридцы выиграли у «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

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