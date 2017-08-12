«Реал» удвоил зарплату Зинедину Зидану

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Зидан продлил соглашение с «Реалом» на три года. Зарплата тренера была увеличена почти вдвое — в прошлом сезоне Зидан получал в «Реале» €4,35 млн в год, теперь же его зарплата составила €8 млн в год.

«Моя история в “Реале” глубже, чем просто контракты и подписи. Я счастлив тем, что связан с этим клубом. А контракт — он ничего не значит. Можно подписать и на 10−20 лет. Я знаю, где я и что я делаю. И когда-нибудь, возможно, меня здесь и не будет, но пока я здесь. И я счастлив, что “Реал” во мне уверен», — заявил Зидан.

Зидан сменил Рафаэля Бенитеса на посту тренера «Реала» в январе 2016 года. Через полгода он выиграл свой первый трофей с мадридским клубом — «Реал» победил в Лиге чемпионов.

В своем первом полноценном сезоне в «Реале» Зидан принес клубу два титула — мадридцы стали чемпионами страны и выиграли Лигу чемпионов. «Реал» сделал дубль впервые с 1958 года.

Помимо этого, Зидан выиграл клубный чемпионат мира и завоевал два Суперкубка УЕФА. Свой последний титул под руководством Зидана «Реал» выиграл 8 августа — в матче за Суперкубок УЕФА мадридцы выиграли у «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.