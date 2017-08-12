«Уотфорд» вырвал ничью у «Ливерпуля» в компенсированное время
«Уотфорд» и «Ливерпуль» сыграли матч первого тура АПЛ на стадионе «Викаридж Роуд». Матч завершился ничьей 3:3.
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Первый гол в матче забил нападающий сборной Италии Стефано Окака ударом головы после розыгрыша углового — 1:0.
На 29-й минуте лидер сборной Сенегала Садио Мане сравнял счет после паса в касание Эмре Джана — 1:1.
В следующей атаке хозяев Абдулай Дукуре гол, воспользовавшись ошибкой защиты «Ливерпуля» — 2:1.
Роберто Фирмино удалось сравнять счет ударом с пенальти на 55-й минуте — 2:2.
Через 2 минуты вингер сборной Егпита Мохаммед Салах вывел гостей вперед после заброса Фирмино на дальнюю штангу — 2:3.
На 90+4-й минуте уругвайский защитник Мигель Бритос сравнял счет, добив мяч в пустые ворота после рикошета от перекладины — 3:3.
Статистика матча («Уотфорд"/"Ливерпуль»).
Удары 9/14.
Удары в створ 5/6.
Владение 45%/55%
Фолы 14/7.
Ничья обеспечила «Уотфорду» 2-е место с 1-м очком, «Ливерпуль» поднялся на 3-ю строчку, небрав 1 очко.
Составы на матч:
«Уотфорд»: Гомес, Янмат, Бритос, Кабул, Олебас, Амрабат, Клеверли, Чалоба, Дукуре, Перейра, Окака.
«Ливерпуль»: Миньоле, Ловрен, Морено, Матип,
Главный арбитр матча: Энтони Тейлор.
Предупреждения: Мане — 37,
Голы: Окака 8 — 1:0, Мане 29 — 1:1, Дукуре 32 — 2:1, Фирмино (пен) 55 — 2:2, Салах 57 — 2:3, Бритос 90+5 — 3:3.
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