СМИ: Экс-футболист «Тоттенхэма» Паулиньо перешел в «Барселону» за €40 миллионов

По данным издания, сумма трансфера 29-летнего бразильского хавбека в стан «сине-гранатовых» из китайского клуба составила 40 миллионов евро.

В сезоне 2017 года Паулиньо провел 20 матчей в китайской суперлиге, забил шесть голов. Всего в 63 матчах национального чемпионата за «Гуанчжоу» бразилец отличился 16 раз, дважды становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка, один раз — Кубка страны и азиатской Лиги чемпионов. Хавбек, ранее защищавший цвета бразильского «Коринтианса», литовского «Вильнюса», польского клуба «Лодзь», сыграл за национальную сборную Бразилии 41 матч, забил 9 голов.