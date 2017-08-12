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12 августа 2017, 16:02 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

СМИ: Экс-футболист «Тоттенхэма» Паулиньо перешел в «Барселону» за €40 миллионов

МОСКВА, 12 авг — Р-Спорт. Бывший полузащитник лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм» Паулиньо, с 2015 года выступавший за китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд», стал игроком испанской «Барселоны», сообщает Daily Mail.

По данным издания, сумма трансфера 29-летнего бразильского хавбека в стан «сине-гранатовых» из китайского клуба составила 40 миллионов евро.

В сезоне 2017 года Паулиньо провел 20 матчей в китайской суперлиге, забил шесть голов. Всего в 63 матчах национального чемпионата за «Гуанчжоу» бразилец отличился 16 раз, дважды становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка, один раз — Кубка страны и азиатской Лиги чемпионов. Хавбек, ранее защищавший цвета бразильского «Коринтианса», литовского «Вильнюса», польского клуба «Лодзь», сыграл за национальную сборную Бразилии 41 матч, забил 9 голов.

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