Хёведес лишён капитанской повязки в «Шальке»

29-летний Хёведес являлся капитаном «Шальке» с сезона-2011/12. Новый главный тренер команды Доменико Тедеско принял решение сделать новым капитаном 28-летнего голкипера Ральфа Фермана. Вице-капитаном назначен 22-летний полузащитник Леон Горецка.

«Мы не хотели, чтобы команда пряталась за Хёведеса. Это решение не было направлено против него.

Мы хотим, чтобы ответственность ложилась на несколько плеч, — заявил 31-летний наставник «Шальке», слова которого приводит немецкое издание Bild.