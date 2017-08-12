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12 августа 2017, 15:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Хёведес лишён капитанской повязки в «Шальке»

Защитник «Шальке» Бенедикт Хёведес лишён капитанской повязки в немецкой команде, сообщает Bild.

29-летний Хёведес являлся капитаном «Шальке» с сезона-2011/12. Новый главный тренер команды Доменико Тедеско принял решение сделать новым капитаном 28-летнего голкипера Ральфа Фермана. Вице-капитаном назначен 22-летний полузащитник Леон Горецка.

«Мы не хотели, чтобы команда пряталась за Хёведеса. Это решение не было направлено против него.

Мы хотим, чтобы ответственность ложилась на несколько плеч, — заявил 31-летний наставник «Шальке», слова которого приводит немецкое издание Bild.

Шальке-04
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