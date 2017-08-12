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12 августа 2017, 15:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Зидан: «Реалу» не будет легче в матче с «Барселоной» из-за ушедшего Неймара

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от первого матча за Суперкубок Испании с «Барселоной», который состоится 13 августа.

Главный тренер Реала <span class=error>Зинедин</span> <span class=error>Зидан</span> поделился ожиданиями от первого матча за <span class=error>Суперкубок</span> Испании с Барселоной который состоится 13 августа. Увеличить
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Наставник отметил, что не стоит думать, что после ухода из стана соперника нападающего Неймара в «ПСЖ» его команде будет легче в противостояниях с каталонцами, а также прокомментировал готовность форварда Криштиану Роналду принять участие в предстоящей встрече.

«Кто бы завтра не сыграл за «Барселону», он не будет Неймаром. Бразилец очень хорош, но соперник справится и без него. В футболе не так много таких игроков, как Неймар. Тем не менее каталонцы сделают изменения в составе. В конце концов, «Барселона» остаётся «Барселоной». Мы знаем, как она играет. Этого они не изменят. Будет ошибкой думать, что из-за ушедшего Неймара нам завтра будет легче.

Что касается Роналду, то он готов к матчу. После отпуска он в хорошем состоянии, хоть и пробыл с командой всего несколько дней. Криштиану усердно работал над своей формой и теперь он готов к игре, — цитирует Зидана Marca.

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