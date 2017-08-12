Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30664216/
12 августа 2017, 15:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Жулиано прошёл медосмотр в расположении «Фенербахче»

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано, судя по всему, продолжит карьеру в «Фенербахче».

Полузащитник Зенита Виктор <span class=error>Жулиано</span> судя по всему продолжит карьеру в Фенербахче. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Турецкий клуб на своём официальном сайте объявил, что сегодня игрок сборной Бразилии прошёл медицинский осмотр.

Сегодня, 12 августа, турецкие СМИ сообщили, что Жулиано перейдёт в «Фенербахче» на правах аренды с опцией выкупа. По неофициальным данным, за аренду полузащитника сроком на один год турецкий клуб заплатит € 1 млн, а приобрести 27-летнего Жулиано сможет за € 6 млн. Также сообщалось, что контракт с «Фенербахче» хавбек подпишет 14 августа.

Фенербахче
Новости Матчи Состав Статистика
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

СМИ: Экс-футболист «Тоттенхэма» Паулиньо перешел в «Барселону» за €40 миллионов

СМИ: Экс-футболист «Тоттенхэма» Паулиньо перешел в «Барселону» за €40 миллионов

МОСКВА, 12 авг — Р-Спорт. Бывший полузащитник лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм» Паулиньо, с 2015 года выступавший за китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд», стал игроком испанской «Барселоны», сообщает Daily Mail.
Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?