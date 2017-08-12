Жулиано прошёл медосмотр в расположении «Фенербахче»

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Турецкий клуб на своём официальном сайте объявил, что сегодня игрок сборной Бразилии прошёл медицинский осмотр.

Сегодня, 12 августа, турецкие СМИ сообщили, что Жулиано перейдёт в «Фенербахче» на правах аренды с опцией выкупа. По неофициальным данным, за аренду полузащитника сроком на один год турецкий клуб заплатит € 1 млн, а приобрести 27-летнего Жулиано сможет за € 6 млн. Также сообщалось, что контракт с «Фенербахче» хавбек подпишет 14 августа.