Неймар заплатит € 2 млн налоговым органам Бразилии

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«Этот процесс растянулся на три года, а нашей целью является движение вперёд на новом этапе жизни, который выбрал Неймар», — подтвердил информацию на пресс-конференции юрист Маркос Недер, который представляет интересы игрока.

В сентябре 2015 года бразильский суд заморозил активы Неймара. Спортсмена обвинили в уклонении от уплаты налогов на крупную сумму в период с 2012 по 2014 год. Форвард и члены его семьи заявляли о своей невиновности.