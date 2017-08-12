Неймар заплатит € 2 млн налоговым органам Бразилии
Нападающий Неймар, перешедший этим летом из «Барселоны» в «ПСЖ», согласен заплатить € 2 млн налоговым органам Бразилии, чтобы урегулировать обвинения в свой адрес в уклонении от уплаты налогов, сообщает The Telegraph.
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«Этот процесс растянулся на три года, а нашей целью является движение вперёд на новом этапе жизни, который выбрал Неймар», — подтвердил информацию на
В сентябре 2015 года бразильский суд заморозил активы Неймара. Спортсмена обвинили в уклонении от уплаты налогов на крупную сумму в период с 2012 по 2014 год. Форвард и члены его семьи заявляли о своей невиновности.
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