Хави Гарсия прибыл в Севилью для перехода в «Бетис»

Фотографию футболиста в аэропорту опубликовал «твиттер» betisweb.com. 30-летний хавбек должен будет пройти медицинское обследование, и, если не возникнет никаких проблем, он подпишет четырёхлетний контракт с «Бетисом». Ранее испанские СМИ сообщали, что сумма трансфера составит около € 1,5 млн.



Место в стартовом составе петербургской команды воспитанник «Реала» потерял после прихода на пост главного тренера Роберто Манчини.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Ya ha llegado al aeropuerto de Sevilla Javi García para fichar por el <a href="https://twitter.com/hashtag/Betis?src=hash">#Betis</a> <a href="https://t.co/3JUd5a36aI">pic.twitter.com/3JUd5a36aI</a></p>— BETISWEB.com (@betisweb) <a href="https://twitter.com/betisweb/status/896332020401483776">12 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>