«Ливерпуль» начинает сезон без Коутиньо

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У Фелипе Коутиньо конфликт с клубом после того, как «Ливерпуль» ответил отказом на предложение «Барселоны». Испанский суперклуб был готов приобрести Коутиньо за 100 миллионов евро, но это предложение было отклонено. В ответ Коутиньо потребовал у руководства «Ливерпуля» продать его как можно скорее.

Ранее «Ливерпуль» оценил Фелипе Коутиньо в 150 миллионов евро. Но «Барселона», даже получив 222 миллиона от продажи «Неймара», не готова заплатить такую сумму.