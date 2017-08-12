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12 августа 2017, 14:56 | Футбол: Зарубежный | Вести.Ru

«Ливерпуль» начинает сезон без Коутиньо

«Ливерпуль» проведет стартовый матч английской премьер-лиги против «Уотфорда» без своего лидера Фелипе Коутиньо. Бразильский полузащитник не попал в заявку на матч.

Ливерпуль проведет стартовый матч английской <nobr>премьер-лиги</nobr> против <span class=error>Уотфорда</span> без своего лидера <span class=error>Фелипе</span> Коутиньо. Бразильский полузащитник не попал в заявку на матч. Увеличить
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У Фелипе Коутиньо конфликт с клубом после того, как «Ливерпуль» ответил отказом на предложение «Барселоны». Испанский суперклуб был готов приобрести Коутиньо за 100 миллионов евро, но это предложение было отклонено. В ответ Коутиньо потребовал у руководства «Ливерпуля» продать его как можно скорее.

Ранее «Ливерпуль» оценил Фелипе Коутиньо в 150 миллионов евро. Но «Барселона», даже получив 222 миллиона от продажи «Неймара», не готова заплатить такую сумму.

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