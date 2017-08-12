«Ливерпуль» начинает сезон без Коутиньо
«Ливерпуль» проведет стартовый матч английской
премьер-лиги против «Уотфорда» без своего лидера Фелипе Коутиньо. Бразильский полузащитник не попал в заявку на матч.
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У Фелипе Коутиньо конфликт с клубом после того, как «Ливерпуль» ответил отказом на предложение «Барселоны». Испанский суперклуб был готов приобрести Коутиньо за 100 миллионов евро, но это предложение было отклонено. В ответ Коутиньо потребовал у руководства «Ливерпуля» продать его как можно скорее.
Ранее «Ливерпуль» оценил Фелипе Коутиньо в 150 миллионов евро. Но «Барселона», даже получив 222 миллиона от продажи «Неймара», не готова заплатить такую сумму.
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