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12 августа 2017, 14:53 | Футбол: Зарубежный | Прессбол

Александром Глебом интересуется польская «Сандецья»

Главный редактор польского футбольного портала 2×45.info Пшемыслав Михаляк рассказал, что белорусским полузащитником Александром Глебом интересуется «Сандецья» Новы-Сонч.

Главный редактор польского футбольного портала 2×45.<span class=error>info</span> Пшемыслав <span class=error>Михаляк</span> рассказал что белорусским полузащитником Александром Глебом интересуется Сандецья <nobr>Новы-Сонч.</nobr> Увеличить
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«Именно «Сандецья» является клубом, о котором в контексте Александра Глеба вспоминал Петр Козьмински из Super Express. Когда сначала белорус узнал о пяти тысячах евро, был в шоке, что можно столько платить, но выдвинул свои условия: минимум 10 тысяч евро «чистыми», — как передает by.tribuna.com, написал Михаляк в статье для 2×45.info.

Ранее Super Express сообщил, что Александр Глеб ведет переговоры с одним из клубов чемпионата Польши. После 4-х туров чемпионата Польши «Сандецья» занимает 9-е место. Минувший сезон Глеб завершал в составе «Крыльев Советов».

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