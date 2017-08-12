Александром Глебом интересуется польская «Сандецья»

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«Именно «Сандецья» является клубом, о котором в контексте Александра Глеба вспоминал Петр Козьмински из Super Express. Когда сначала белорус узнал о пяти тысячах евро, был в шоке, что можно столько платить, но выдвинул свои условия: минимум 10 тысяч евро «чистыми», — как передает by.tribuna.com, написал Михаляк в статье для 2×45.info.

Ранее Super Express сообщил, что Александр Глеб ведет переговоры с одним из клубов чемпионата Польши. После 4-х туров чемпионата Польши «Сандецья» занимает 9-е место. Минувший сезон Глеб завершал в составе «Крыльев Советов».