Зидан подтвердил, что продлил контракт с «Реалом»

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Ранее испанские СМИ сообщили, что новое соглашение «Реала» с Зиданом рассчитано на три сезона — до 2020 года. Также сообщалось, что зарплата 45-летнего француза увеличится с € 4,35 млн до примерно € 8 млн в год. Однако какая-то часть из этой суммы будет выплачиваться бонусами за определённые достижения.

«Я рад в связи с оказанным мне доверием. Цели всегда одинаковы — выиграть всё возможное», — приводит слова Зидана AS.

Под руководством Зидана «Реал» дважды выиграла Лигу чемпионов, два раза Суперкубок УЕФА и по разу чемпионат Испании и клубный чемпионат мира.