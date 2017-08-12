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12 августа 2017, 14:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Зидан подтвердил, что продлил контракт с «Реалом»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии первого матча Суперкубка Испании против «Барселоны» подтвердил, что продлил контракт с мадридским клубом.

Главный тренер Реала <span class=error>Зинедин</span> <span class=error>Зидан</span> в преддверии первого матча <span class=error>Суперкубка</span> Испании против Барселоны подтвердил что продлил контракт с мадридским клубом. Увеличить
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Ранее испанские СМИ сообщили, что новое соглашение «Реала» с Зиданом рассчитано на три сезона — до 2020 года. Также сообщалось, что зарплата 45-летнего француза увеличится с € 4,35 млн до примерно € 8 млн в год. Однако какая-то часть из этой суммы будет выплачиваться бонусами за определённые достижения.

«Я рад в связи с оказанным мне доверием. Цели всегда одинаковы — выиграть всё возможное», — приводит слова Зидана AS.

Под руководством Зидана «Реал» дважды выиграла Лигу чемпионов, два раза Суперкубок УЕФА и по разу чемпионат Испании и клубный чемпионат мира.

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