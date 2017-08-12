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12 августа 2017, 14:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Сын экс-наставника «Барселоны» Вилановы перешёл в «Эркулес»

Защитник молодёжной команды «Барселоны» Адриа Виланова продолжит карьеру в «Эркулесе», который выступает в третьем испанском дивизионе, сообщает официальный сайт новой команды игрока.

20-летний футболист будет выступать в новом клубе на правах арендного соглашения, которое рассчитано на один год.

Адриа является сыном бывшего главного тренера «Барселоны» Тито Вилановы. 25 апреля 2014 года Тито Виланова скончался после продолжительной борьбы с раковой опухолью в области околоушной железы, с которой он боролся с 2011 года.

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