Сын экс-наставника «Барселоны» Вилановы перешёл в «Эркулес»

20-летний футболист будет выступать в новом клубе на правах арендного соглашения, которое рассчитано на один год.

Адриа является сыном бывшего главного тренера «Барселоны» Тито Вилановы. 25 апреля 2014 года Тито Виланова скончался после продолжительной борьбы с раковой опухолью в области околоушной железы, с которой он боролся с 2011 года.