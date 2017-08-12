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12 августа 2017, 14:10 | Футбол: Зарубежный | Газета.Ру

Клопп: После перехода Неймара трансфер Месси за €300 млн не кажется невозможным

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что после трансфера форварда Неймара в «ПСЖ» стоимостью €222 млн теперь уход нападающего Лионеля Месси из «Барселоны» перестал казаться невозможным, сообщает RT.

Главный тренер Ливерпуля <span class=error>Юрген</span> <span class=error>Клопп</span> заявил что после трансфера форварда <span class=error>Неймара</span> в <span class=error>ПСЖ</span> стоимостью €222 млн теперь уход нападающего <span class=error>Лионеля</span> <span class=error>Месси</span> из Барселоны перестал казаться невозможным сообщает RT. Увеличить
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В контракте аргентинца с каталонским клубом прописана сумма отступных в размере € 300 млн.

«Раньше это казалось невозможным. В контракте Месси с “Барселоной” прописана сумма отступных в размере €300 млн. За месяц все изменилось, и теперь развитие событий с выкупом его контракта уже кажется возможным. Хотя до этого такая сумма вызывала возмущение. “Барселона” установила эту сумму отступных в контракте случайным образом. Кто бы мог подумать, что кто-то может заплатить €300 млн? Теперь же это может случиться», — цитирует Клоппа Goal со ссылкой на DAZN.

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