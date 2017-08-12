Клопп: После перехода Неймара трансфер Месси за €300 млн не кажется невозможным
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что после трансфера форварда Неймара в «ПСЖ» стоимостью €222 млн теперь уход нападающего Лионеля Месси из «Барселоны» перестал казаться невозможным, сообщает RT.
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В контракте аргентинца с каталонским клубом прописана сумма отступных в размере € 300 млн.
«Раньше это казалось невозможным. В контракте Месси с “Барселоной” прописана сумма отступных в размере €300 млн. За месяц все изменилось, и теперь развитие событий с выкупом его контракта уже кажется возможным. Хотя до этого такая сумма вызывала возмущение. “Барселона” установила эту сумму отступных в контракте случайным образом. Кто бы мог подумать, что
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