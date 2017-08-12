Навас: Футболисты «Реала» не должны думать, что уход Неймара ослабил «Барселону»

«Реал» в воскресенье на «Камп Ноу» сыграет первый матч за Суперкубок Испании с Барселоной. Неймар в текущее трансферное окно перешел в «ПСЖ» за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.

«Ни для кого не секрет, насколько талантлив этот футболист, но мы не должны думать, что “Барселона” стала слабее без Неймара. Игрок, который займет его место на поле, обладает не меньшим желанием (побеждать)», — сказал Навас, которого цитирует Marca.