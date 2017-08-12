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12 августа 2017, 13:37 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Мохаммед Салах: Мне нечего сказать о «Челси», сейчас я уже другой игрок

Новичок «Ливерпуля» Мохаммед Салах прокомментировал свое возвращение в чемпионат Англии, а также рассказал о планах на будущее.

Новичок Ливерпуля Мохаммед <span class=error>Салах</span> прокомментировал свое возвращение в чемпионат Англии а также рассказал о планах на будущее. Увеличить
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Ранее игрок сборной Египта выступал за «Челси», но не сумел закрепиться в основе. «Синие» продали хавбека «Роме», а «красные» вернули Саллаха в АПЛ этим летом за 42 млн евро.

«Мне очень нравится «Ливерпуль». Я стал игроком великого клуба. Наконец-то исполнилась моя мечта. Когда я получил предложение, то не стал долго думать. Все детство я играл за эту команду в PlayStation, а теперь у меня есть возможность выйти на поле в футболке этого клуба.

Мне очень нравились Стивен Джеррард, Сами Хююпия и Джейми Каррагер. До сих пор помню матчи той команды. Они показывали яркий футбол. Тогда мне было 7 лет, но я уже наслаждался их игрой.

Я хочу прогрессировать, поэтому принял решение покинуть Рим. В Ливерпуле живет частичка футбола. Здесь очень эмоциональные болельщики. Это чувствуется даже в товарищеских матчах. Я хочу помочь команде. Думаю, мы сможем выиграть не один трофей.

Что касается моего выступления за «Челси», то здесь мне сказать нечего. Я всегда хотел вернуться в Англию. Мне здесь очень нравится, и я хочу добиться успеха. Почему я ушел из «Челси»? Мне не хватало игровой практики. В «Фиорентине» дела пошли хорошо, а в «Роме» все сложилось еще лучше. Думаю, я готов к премьер-лиге.

Сейчас у меня больше опыта. Мне удалось улучшить свою игру и выйти на новый уровень. Благодаря Италии, я стал сильнее в тактическом плане.

Нет, меня не беспокоят деньги, который заплатил «Ливерпуль». Я просто хочу играть и помогать команде. Самое главное — осчастливить болельщиков и найти свое место в команде, — заявил Саллах, слова которого приводит Sky Sports.

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