Футболист Варела покинул «Манчестер Юнайтед» и вернулся в уругвайский «Пеньяроль»
МОСКВА, 12 авг —
Р-Спорт. Уругвайский футболист Гильермо Варела покинул «Манчестер Юнайтед» и вернулся в свой родной клуб «Пеньяроль», сообщается в официальном аккаунте манкунианцев в Twitter.
Подробности перехода и контракта 24-летнего защитника с «Пеньяролем» не уточняются.
Варела перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2013 году, но не смог стать игроком основного состава «красных дьяволов». В общей сложности уругваец провел за «МЮ» только 11 матчей во всех турнирах. В минувшем сезоне он выступал на правах аренды за «Айнтрахт» из Франкфурта.
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