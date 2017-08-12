Футболист Варела покинул «Манчестер Юнайтед» и вернулся в уругвайский «Пеньяроль»

Подробности перехода и контракта 24-летнего защитника с «Пеньяролем» не уточняются.

Варела перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2013 году, но не смог стать игроком основного состава «красных дьяволов». В общей сложности уругваец провел за «МЮ» только 11 матчей во всех турнирах. В минувшем сезоне он выступал на правах аренды за «Айнтрахт» из Франкфурта.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/guille_varela4">@Guille_Varela4</a> has left <a href="https://twitter.com/hashtag/MUFC?src=hash">#MUFC</a> to rejoin Penarol.<br><br>All the best for the future, Guillermo! <a href="https://t.co/myhrdMMBFl">pic.twitter.com/myhrdMMBFl</a></p>— Manchester United (@ManUtd) <a href="https://twitter.com/ManUtd/status/896287586712510464">12 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>