Фримпонг покинул шведский «АФК Юнайтед» спустя полгода после перехода
Полузащитник Эммануэль Фримпонг, известный в России по выступлению за «Уфу» и тульский «Арсенал», покинул «АФК Юнайтед».
Стороны расторгли действующий контракт.
Шведский клуб на своём официальном сайте сообщил, что 25-летний ганец уходит из клуба по личным причинам и пожелал ему удачи в будущем.
Воспитанник лондонского «Арсенала» перебрался в «АФК Юнайтед» в феврале 2017 года, его контракт был рассчитан на два года.
В составе шведской команды Фримпонг провёл 10 матчей и отметился одной голевой передачей.
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