В Ташкенте почтили память команды «Пахтакор-79»

С теплыми словами воспоминаний о той прекрасной команде к собравшимся обратились старейшины узбекского футбола Нариман Джалалов и Туляган Исаков, а после возложения цветов к памятнику тому «Пахтакору», предоставленные организаторами автобусы направились к ташкентскому городскому кладбищу на Боткина, где памятные мероприятия продолжились у мемориального комплекса.

Там вновь звучали слова скорби, любви и признания из уст заслуженного тренера Евгения Валицкого и Аллы Тазетдиновой — вдовы Идгая Тазетдинова — знаменитого футболиста и тренера и других. А после заупокойной молитвы еще долго шли люди и возлагали цветы. Стоит добавить, что с 5 по 9 августа в Ташкенте прошел турнир «Крылья памяти» среди футболистов 2002 года рождения, посвященный памяти команды.