Соперник «Зенита» по ЛЕ «Утрехт» арендовал нападающего ПСЖ

Голландский клуб на своём официальном сайте объявил, что арендовал 24-летнего форварда на сезон-2017/18.

Баэбек ранее выступал на правах аренды за «Труа», «Валансьен», «Сент-Этьен» и «Пескару». За итальянскую команду нападающий играл в сезоне-16/17 и забил четыре гола в 15 матчах серии A. В составе «ПСЖ» Баэбек провёл 53 матча и стал автором шесть голов.