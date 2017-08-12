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12 августа 2017, 12:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Соперник «Зенита» по ЛЕ «Утрехт» арендовал нападающего ПСЖ

Нападающий «ПСЖ» Жан-Кристоф Баэбек перешёл в «Утрехт», являющийся соперником «Зенита» по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы.

Голландский клуб на своём официальном сайте объявил, что арендовал 24-летнего форварда на сезон-2017/18.

Баэбек ранее выступал на правах аренды за «Труа», «Валансьен», «Сент-Этьен» и «Пескару». За итальянскую команду нападающий играл в сезоне-16/17 и забил четыре гола в 15 матчах серии A. В составе «ПСЖ» Баэбек провёл 53 матча и стал автором шесть голов.

Первый матч между «Зенитом» и «Утрехтом» пройдёт в Нидерландах 16 августа, ответный — в Санкт-Петербурге 24 августа.

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