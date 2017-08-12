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12 августа 2017, 12:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бешикташ» объявил о переходе Меделя из «Интера»

«Бешикташ» на своём официальном сайте объявил о достигнутом соглашении с «Интером» по переходу защитника Гари Меделя в турецкий клуб.

Контракт «Бешикташа» с Меделем рассчитан на три года. По данным сайта Transfermarkt, сумма трансфера составила € 3 млн.

Ранее в СМИ сообщалось, что к 30-летнему футболисту сборной Чили проявляют интерес ЦСКА и «Зенит».

Напомним, что Медель перешёл в «Интер» в 2014 году из «Кардифф Сити» и в составе итальянской команды провёл 109 матчей.

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