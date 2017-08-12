«Бешикташ» объявил о переходе Меделя из «Интера»

Контракт «Бешикташа» с Меделем рассчитан на три года. По данным сайта Transfermarkt, сумма трансфера составила € 3 млн.

Ранее в СМИ сообщалось, что к 30-летнему футболисту сборной Чили проявляют интерес ЦСКА и «Зенит».

Напомним, что Медель перешёл в «Интер» в 2014 году из «Кардифф Сити» и в составе итальянской команды провёл 109 матчей.