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12 августа 2017, 12:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Диего Косты начал судебное разбирательство с «Челси»

Нападающий «Челси» Диего Коста начал судебное разбирательство с клубом.

Нападающий <span class=error>Челси</span> Диего Коста начал судебное разбирательство с клубом. Увеличить
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Спор между клубом и игроком уже является юридическим вопросом, но подробности дела пока не известны, сообщает ESPN FC.

На прошлой неделе адвокат Рикардо Кардосо, который представляет интересы Диего Косты, заявил, что в «Челси» с его клиентом обошлись несправедливо, и это привело к тому, что игрок уже не будет выступать в клубе. Он также сообщил, что вместе с форвардом собирается использовать все доступные юридические механизмы, чтобы заставить «Челси» нести ответственность за своё поведение, которое привело к возможному уходу Косты из клуба. Помимо этого, Кардосо обозначил намерение подать официальный запрос в «Челси» о выставлении игрока на трансфер.

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