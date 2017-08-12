Диего Косты начал судебное разбирательство с «Челси»

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Спор между клубом и игроком уже является юридическим вопросом, но подробности дела пока не известны, сообщает ESPN FC.

На прошлой неделе адвокат Рикардо Кардосо, который представляет интересы Диего Косты, заявил, что в «Челси» с его клиентом обошлись несправедливо, и это привело к тому, что игрок уже не будет выступать в клубе. Он также сообщил, что вместе с форвардом собирается использовать все доступные юридические механизмы, чтобы заставить «Челси» нести ответственность за своё поведение, которое привело к возможному уходу Косты из клуба. Помимо этого, Кардосо обозначил намерение подать официальный запрос в «Челси» о выставлении игрока на трансфер.