Он не достоин работать в ПСВ. За что Филлипа Коку ненавидят в родном Эйндховене

Любовь и уважение болельщиков к главному тренеру ПСВ Филлипу Коку сменились на гнев и непонимание. «Советский Спорт» рассказывает о непростом тренерском пути легендарного в прошлом игрока.

Когда летом 2009 года при переполненных трибунах родного стадиона «Филипс» легендарный полузащитник Филлип Коку проводил прощальный матч, казалось, что ничто не может помешать народной любви. 30-тысячная аудитория ему стоя аплодировала. Коку провел в составе ПСВ около 200 матчей. Да, он уходил в расцвете сил в «Барселону», но на закате карьеры вернулся. Вернулся, чтобы дважды выиграть чемпионат Нидерландов и дойти с командой до полуфинала Лиги чемпионов.

Покончив с карьерой игрока, Коку очень быстро перешел к тренерской работе в штабе сборной и в юношеской команде родного ПСВ. Работа ассистентом в команде Берта ван Марвейка подарила бесценный опыт — в 2010-м «оранжевые» вышли в финал Чемпионата мира. То, что из Коку получится отличный специалист, не сомневался никто. В прошлом капитан в клубе и сборной идеально подходил под новую роль.

Первый шанс поработать самостоятельно на взрослом уровне выпал в марте 2012-го, когда был уволен Фред Рюттен, а Коку временно занял его место на скамейке ПСВ. Меньше, чем через месяц эйндховенцы под бдительным управлением Коку взяли кубок Нидерландов, разгромив «Хераклес» 3:0. Кстати, именно Коку начал доверять молодым. По его инициативе в первую команду был переведен Мемфис Депай, а опытного Иссаксона в воротах сменил молодой Пшемыслав Тытонь. Результат не заставил себя долго ждать — сезон был завершен серией из 5 побед в чемпионате.

Несмотря яркую концовку в руководстве приняли решение пригласить опытного Дика Адвоката, а Коку отправился тренировать 19-летних юниоров. В то же время он продолжал работать в штабе сборной. Долгожданное событие состоялось по окончании сезона 12/13 — Коку наконец назначили главным тренером эйндховенцев. 4-летний контракт подразумевал полное доверие руководства и давал возможность спокойно заниматься любимым делом.

Молодой отряд Коку, с Депаем, Виллемсом, Локадией и Вейналдумом, в первом сезоне играл нестабильно. С октября по декабрь ПСВ умудрился потерпеть 8 поражений. Но тренера увольнять не стали. А весной 2014-го Коку был вынужден сам временно отойти от дел. Причина — опухоль на спине, которую срочно нужно было удалять. К счастью, операция прошла успешно, Коку вернулся и уже в следующем сезоне добыл для команды чемпионский титул, 22-й в истории и первый с 2008 года. Через год в тяжелейшей борьбе с «Аяксом» ПСВ защитил свой титул. Приятным дополнением был первый за 8 лет выход команды из группы в Лиге чемпионов.

Однако в последнем сезоне (2016/17) команда Коку не оправдала ожиданий — последнее место в группе Лиги чемпионов и 3 место по итогам чемпионата — явно не то, о чем мечтали болельщики. «Но когда казалось, что достиг дна, снизу постучали». На старте наступившего сезона ПСВ с треском вылетел из Лиги Европы, пропустив дорогу хорватскому «Осиеку"(0:1, 0:1). Отношение Коку с болельщиками испортились окончательно. Они считают, что он исчерпал себя как тренер и ему нужно срочно уходить. А по мнению Коку, терпение и труд всё перетрут, даже позорное прощание с еврокубками. Для реабилитации существует внутренний чемпионат. Сегодня ПСВ стартует домашней игрой с АЗ. Статус соперника как нельзя лучше подходит для разрешения конфликта. Победа поможет на время забыть о неудачах, а поражение, возможно, станет поводом для отставки.