Ляказетт стал автором одного из самых быстрых первых голов сезона в истории АПЛ

Французский форвард отличился на второй минуте встречи в своём дебютном матче за клуб в АПЛ.

Подобное ранее удавалось другому нападающему «Арсенала» Кевину Кэмпбеллу в матче первого тура сезона-1994/95 и форварду «Ньюкасл Юнайтед» Фаустино Асприлье в туре-открытии сезона-1997/98.

26-летний Ляказетт перешёл в «Арсенал» из французского «Лиона» нынешним летом.

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