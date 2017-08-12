Одно дело заплатить колоссальные деньги за состоявшуюся звезду Неймара. Другое дело — за тинейджера, который провел только один сезон на взрослом уровне.

Впервые в деле Мбаппе я увидел, когда он вышел в старте в матче против «Монпелье». Это было в 10 туре. В той игре «монегаски» отгрузили в ворота несчастного соперника 6 мячей. То есть занимались своим обычным делом. Мбаппе забил и отдал голевую. Но не это меня поразило. А то, что 17-летний юноша принял участие во всех результативных атаках. Как манекенов, накручивал одного защитника за другим. Дирижировал атаками, ловко разворачивал игру своевременной передачей. Короче говоря, вёл себя так, словно ему не 17, а 25, как Неймару.

Что происходило с Мбаппе дальше, рассказывать нет смысла. Вы всё сами видели в Лиге чемпионов, если не следите за «Лигой 1». За пару месяцев Мбаппе заставил говорить о себе весь мир. Но всё равно безумие платить за него 160 миллионов. Это будет первый случай в истории, когда за игрока, проведшего один полноценный сезон на взрослом уровне, заплатят такую сумму. А ведь история игры знает немало примеров, когда рано раскрывавшие свой потенциал игроки с годами стремительно деградировали и больше никогда не возвращались на свой прежний уровень.

Очень показателен пример Алешандре Пато, на мой взгляд. В 17 лет он начал забивать за «Милан». В тот момент даже родная мама Алешандре называла его преемником Шевченко. Но не срослось. Со временем результативность нападающего стала падать, его замучили травмы, и в 23 он вернулся в Бразилию спасать карьеру. Два года, проведенные на родине, даром не прошли. Пато вновь стал заниматься своим любимым делом — штамповал голы. И вернулся в Европу. Но ничего путного из этого не вышло. Три гола за 2 сезона в «Челси» и «Вильярреале» даже самого Пато убедили в том, что он уже не тот. Будучи в расцвете сил, в 25−26 лет, он не мог делать то, что легко ему удавалось в 17−18.

А что если потолок возможностей Мбаппе гораздо ниже, чем думают руководители ПСЖ и «Реала», готовые платить за него, как за Неймара? Возможности Неймара проверены временем. Поэтому ни у кого нет сомнений, что бразилец будет лидером на новом месте.

И если предположить, что переезд Мбаппе в Париж всё-таки состоится (а это, похоже, уже факт) и он там не заиграет, это станет серьёзным уроком для щедрых клубов, а точнее их руководителей. В следующий раз они 100 раз подумают перед тем, как выкладывать огромные суммы. Впрочем, вполне может сложиться и обратная ситуация, при которой Мбаппе становится-таки игроком ПСЖ или «Реала» и играет в новой команде не хуже, чем в «Монако».

Но не нужно забывать о том, что первый сезон сложился для Мбаппе идеально. Бежала вся команда, а вместе с ней и он. Сезон прошел практически без спадов, и не было игр, в которых приходилось взваливать на свои плечи бремя лидерства и вытаскивать команду в одиночку. Это испытание, которое не было пройдено, но которое могло закалить характер. Хотя о чем это я. Парень дошел до полуфинала Лиги чемпионов, забил Буффону и проявлял себя как лидер. Кажется, он ко всему готов. Даже к тому, что за него заплатят 160 миллионов и скажут: «Парень, а теперь иди и выиграй для нас Лигу чемпионов».