«Барселона» нашла замену Неймару в «Реале»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Барселона» собирается предложить за Асенсио €80 млн. Об этом сообщает Daily Mail. В этом случае «Реал» не сможет удержать полузащитника, так как эта сумма отступных указана в его контракте.

Каталонцы обратились к кандидатуре Асенсио после того, как получили отказ от дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» в покупке Усмана Дембеле и Филиппе Коутиньо. Оба считались основными кандидатами на замену Неймара, который перешел в «Пари Сен-Жермен».

«Ливерпуль» официально объявил о том, что не будет рассматривать никакие предложения о продаже бразильца вне зависимости от того, какая сумма будет за него предложена. «Боруссия» отклонила предложение о продаже Дембеле за €90 млн и €40 млн бонусов, однако «Барселона» намерена продолжить попытки купить француза. Теперь каталонцы собираются предложить за Дембеле €110 млн, при этом сумма может возрасти до €140 млн за счет бонусов.

Марко Асенсио в прошлом сезоне провел за «Реал» 23 матча и забил три гола. В большинстве из этих матчей он выходил на замену. В этом сезоне он вышел на поле в матче за Суперкубок Европы, в котором «Реал» победил «МЮ» со счетом 2:1.

Неймар ушел из «Барселоны» 4 августа, выкупив свой контракт. Бразилец стал самым дорогим футболистом мира — «Барселона» получила за него €222 млн. После этого каталонцы начали искать футболиста, который мог бы заменить Неймара в тройке нападения. Сам Неймар должен дебютировать в «ПСЖ» 13 августа в матче второго тура против «Генгама».