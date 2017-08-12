Зидан договорился о новом контракте с «Реалом» с зарплатой в 8 млн евро в год
МОСКВА, 12 авг —
Р-Спорт. Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан договорился с футбольным клубом о новом контракте, по которому будет получать 8 миллионов евро в год, сообщает As.
Согласно информации источника, стороны пришли к соглашению о продлении договора еще на три сезона — до лета 2020 года.
По нынешнему контракту Зидан зарабатывает примерно 4,35 миллиона евро в год, так что зарплата специалиста увеличится почт вдвое. Также специалист будет получать двойные премиальные за успешные результаты.
Зидан, в бытность игроком выступавший за «Реал» с 2001 по 2006 год, возглавил мадридский клуб в январе 2016 года, и с тех пор дважды выиграл с ним Лигу чемпионов (2016 и 2017), чемпионат Испании (2016/17), а также два Суперкубка УЕФА (2016, 2017) и чемпионат мира среди клубов (2016).
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