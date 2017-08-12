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12 августа 2017, 9:18 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Сампдория» договорилась о трансфере Луана, которым интересовался ФК «Спартак»

МОСКВА, 12 авг — Р-Спорт. Итальянская «Сампдория» договорилась с бразильским «Гремио» о переходе футболиста Луана, за трансфер которого боролся московский «Спартак», сообщает SampNews24.

По информации источника, представители «Сампдории» договорились с руководством «Гремио» о том, что Луан будет играть в Бразилии до декабря 2017 года, а в январе перейдет в генуэзский клуб за компенсацию в 18 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали, бразильский нападающий согласился на переход в «Спартак», но у руководства «Гремио» начались расхождения с «красно-белыми» по сумме трансфера, однако клубы могут окончательно договориться в течение ближайших дней. «Спартак» был готов заплатить за Луана 25 миллионов евро.

Луан является воспитанником «Гремио», в сезоне 2017 года форвард забил 11 голов в 22 матчах за бразильскую команду.

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