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12 августа 2017, 11:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Каррагер: Если Коутиньо уйдёт из «Ливерпуля», поднимется бунт

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал возможный переход полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону».

Бывший защитник Ливерпуля <span class=error>Джейми</span> <span class=error>Каррагер</span> прокомментировал возможный переход полузащитника Филиппе Коутиньо в Барселону. Увеличить
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По мнению Каррагера, у мерсисайдцев не остаётся времени на поиск замены 25-летнему бразильцу.

«У “Ливерпуля” нет времени, чтобы заменить Коутиньо. Мерсисайдцы не смогут подписать игроков, хотя у клуба будет много денег. Не думаю, что “Ливерпуль” позволит Коутиньо уйти. Если он всё же уйдёт, поднимется бунт, частью которого стану и я!» — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Коутиньо обратился к руководству «Ливерпуля» с просьбой отпустить его. Футболист отправил официальный запрос о трансфере по электронной почте, но получил отказ.

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