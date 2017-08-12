Каррагер: Если Коутиньо уйдёт из «Ливерпуля», поднимется бунт

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По мнению Каррагера, у мерсисайдцев не остаётся времени на поиск замены 25-летнему бразильцу.

«У “Ливерпуля” нет времени, чтобы заменить Коутиньо. Мерсисайдцы не смогут подписать игроков, хотя у клуба будет много денег. Не думаю, что “Ливерпуль” позволит Коутиньо уйти. Если он всё же уйдёт, поднимется бунт, частью которого стану и я!» — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Коутиньо обратился к руководству «Ливерпуля» с просьбой отпустить его. Футболист отправил официальный запрос о трансфере по электронной почте, но получил отказ.