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12 августа 2017, 9:54 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Барселона» может предложить за Усмана Дембеле 140 миллионов евро

«Барселона» не теряет надежды договориться с дортмундской «Боруссией» о переходе 20-летнего нападающего Усмана Дембеле.

По информации испанских СМИ, каталонцы сделают очередное предложение с суммой компенсации в размере 140 миллионов евро — 110 миллионов фиксированная сумма и плюс 30 миллионов в качестве бонусов.

Ранее каталонцы предлагали за форварда 90 миллионов и еще 40 миллионов в виде бонусов, но получили отказ со стороны немецкого клуба.

Усман Дембеле выступает за «Боруссию» с 2016 года. Его контракт с дортмундским клубом рассчитан на пять лет. Прежде он выступал за французский «Ренн». В 2016 году французский футболист малийского происхождения дебютировал за молодежную и основную сборную Франции.

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