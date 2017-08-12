«Барселона» может предложить за Усмана Дембеле 140 миллионов евро
«Барселона» не теряет надежды договориться с дортмундской «Боруссией» о переходе 20-летнего нападающего Усмана Дембеле.
По информации испанских СМИ, каталонцы сделают очередное предложение с суммой компенсации в размере 140 миллионов евро — 110 миллионов фиксированная сумма и плюс 30 миллионов в качестве бонусов.
Ранее каталонцы предлагали за форварда 90 миллионов и еще 40 миллионов в виде бонусов, но получили отказ со стороны немецкого клуба.
Усман Дембеле выступает за «Боруссию» с 2016 года. Его контракт с дортмундским клубом рассчитан на пять лет. Прежде он выступал за французский «Ренн». В 2016 году французский футболист малийского происхождения дебютировал за молодежную и основную сборную Франции.
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