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12 августа 2017, 9:35 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Селтик» отметился очередной победой в чемпионате перед матчем с «Астаной» в Лиге чемпионов

«Селтик» ограничился минимальном победой над «Партиком» (1:0) в рамках второго тура чемпионата Шотландии по футболу, тогда как ранее побеждал своих соперников с разгромным счетом, передает корреспондент Vesti.kz.

Первая игра команд пройдет 16 августа в Глазго. Увеличить
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На этот раз «келты» играли в гостях и решающий мяч в ворота «Партика» провели на 25-й минуте усилиями Оливье Нтчама. Благодаря этой победе «Селтик» набрал шесть очков и закрепился на первом месте в таблице.

Стоит добавить, что эту игру команда Брендана Роджерса сыграла основными футболистами, в то время как кубковую встречу с «Килмарноком» на стадии 1/8 финала провела резервным составом (5:0). Ранее в первом туре «келты» взяли верх над «Хартсом» — 4:1.

Отметим, что «Селтик» примет «Астану» 16 августа на «Селтик Парк» в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов. Ответная игра команд пройдет 22 августа в столице Казахстана.

К слову, казахстанский чемпион перед вылетом в Глазго также отметился победой в чемпионате, разгромив «Актобе» в 23-м туре.

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