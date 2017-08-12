Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30661705/
12 августа 2017, 9:32 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Астана» сыграла «на ноль» шесть матчей подряд в КПЛ

Очередная победа в национальном чемпионате позволила футболистам «Астаны» закрепиться не только на первом месте в таблице, но и продлить серию «сухих матчей», передает корреспондент Vesti.kz.

В минувшем туре действующий чемпион страны разгромил на выезде Актобе. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В 23-м туре северяне в гостях одержали убедительную победу над «Актобе» — 3:0. Этим самым довели свою беспроигрышную серию до восьми туров. При этом столичная команда в шестом матче подряд сохранила свои ворота в неприкосновенности («Окжетпес» 3:0, «Тараз» 1:0, «Кайсар» 2:0, «Тобол» 2:0, «Ордабасы» 1:0, «Актобе» 3:0). Таким образом, «Астана» еще стала лучшей командой премьер-лиги по игре в обороне — всего 14 пропущенных мячей.

На данный момент футболисты Станимира Стойлова уверенно лидируют в чемпионате, опережая на десять очков своего ближайшего преследователя «Кайрат», который свою выездную игру с «Окжетпесом» в рамках 23-го тура проведет 13 августа. Кстати, в 24-м туре «Астана» на своем поле примет «Окжетпес».

Астана
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
12 августа

Мы сыграли умно против агрессии "Актобе" - Дмитрий Шомко

МакГрегор поклялся нокаутировать Мейвезера за два раунда

Букмекеры затруднились назвать победителей в матчах "Кайсар" - "Тобол" и "Шахтер" - "Ордабасы"