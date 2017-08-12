«Астана» сыграла «на ноль» шесть матчей подряд в КПЛ

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В 23-м туре северяне в гостях одержали убедительную победу над «Актобе» — 3:0. Этим самым довели свою беспроигрышную серию до восьми туров. При этом столичная команда в шестом матче подряд сохранила свои ворота в неприкосновенности («Окжетпес» 3:0, «Тараз» 1:0, «Кайсар» 2:0, «Тобол» 2:0, «Ордабасы» 1:0, «Актобе» 3:0). Таким образом, «Астана» еще стала лучшей командой премьер-лиги по игре в обороне — всего 14 пропущенных мячей.

На данный момент футболисты Станимира Стойлова уверенно лидируют в чемпионате, опережая на десять очков своего ближайшего преследователя «Кайрат», который свою выездную игру с «Окжетпесом» в рамках 23-го тура проведет 13 августа. Кстати, в 24-м туре «Астана» на своем поле примет «Окжетпес».