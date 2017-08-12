Гол Баса Доста принес «Спортингу» победу над «Виторией» в матче чемпионата Португалии

Встреча, прошедшая в пятницу в Лиссабоне, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Гол на счету Баса Доста, который реализовал пенальти на 86-й минуте матча.

Следующий матч «Спортинг» проведет 19 августа на выезде против «Витории» (Гимарайнш). «Витория» (Сетубал) днем позже примет «Шавиш».