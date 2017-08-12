Гол Баса Доста принес «Спортингу» победу над «Виторией» в матче чемпионата Португалии
МОСКВА, 12 авг —
Р-Спорт. Футболисты «Спортинга» на своем поле обыграли «Виторию» (Сетубал) в матче второго тура чемпионата Португалии.
Встреча, прошедшая в пятницу в Лиссабоне, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Гол на счету Баса Доста, который реализовал пенальти на 86-й минуте матча.
Следующий матч «Спортинг» проведет 19 августа на выезде против «Витории» (Гимарайнш). «Витория» (Сетубал) днем позже примет «Шавиш».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter