Суперкомпьютер ставит на Слуцкого. Колонка Ильи Казакова

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Самым популярным котом России этого года оказался эрмитажный зверь Ахилл, получивший широкую известность после того как его выбрали официальным оракулом Кубка конфедераций.

Человек — существо ленивое. Идея, однажды оказавшаяся удачной, как правило, воспроизводится массами. Осьминог Пауль, ставший первым животным-предсказателем, чьи «пророчества» широко освещались прессой, поспособствовал появлению целого сонма зверей. Оригинальности в этом было мало, но отказаться от растиражированной затеи оказалось делом сложным. Оракулы сначала забавляют, потом — после первого удачного прогноза, могут привлечь внимание, но затем начинает превалировать по отношению к ним раздражение.

Леонид Слуцкий, сделавший себе имя на научном подходе к футболу (экс-руководитель ФК «Москва» Юрий Белоус любил на первых порах рассказывать, как потрясли его отчеты Слуцкого со сборов дубля «горожан», которыми он руководил — напоминавшие скорее докторские диссертации, где был отражен каждый мало-мальски значимый факт), избавлен в Англии от необходимости прислушиваться к оракулам и шаманам (это, право, забавно, если вспомнить, что владелец клуба — египтянин, человек из страны, чья история наполнена мифами и оккультизмом).

Больше того, в свои 46 он, перебравшийся в чужую страну, чтобы начать все с чистого листа и оказавшийся в добровольном одиночестве, неожиданно получил в «Халле» нечто большее, чем шанс реализовать мечту.

В штабе Слуцкого не так много людей — основной помощник Тони Пеннок, кто много лет трудился в академии и работал с прошлым штабом. Есть специалист по вратарям и тренер по физподготовке испанец Рубен Санчес, помогавший Валерию Карпину в Армавире. Но есть и еще один человек, чье имя вряд ли что кому скажет в России. Роб Райс, шеф научного департамента, куда входит полтора десятка сотрудников.

Человек, который оказался для Слуцкого очень важной величиной.

Из подчиненных Райса восемь сотрудников — физиотерапевты. Есть человек, который отвечает только за GPS в онлайн-режиме, есть работающий только в тренажерном зале. На каждого восстанавливающегося игрока — отдельный физиотерапевт. Специальный диетолог. То есть все очень узкопрофильно. И в подчинении у Райса людей внутри клуба больше, чем у Слуцкого.

Это новый опыт. Поскольку в России тренеру в клубе подчиняются доктора, массажисты, администраторы и все остальные. А в «Халле» за все отвечает научный департамент, где работают люди, имеющие ученые степени. Здесь можно вспомнить знаменитое определение Слуцким «Баварии» как космоса. Но «Халл», команда второй по силе лиги из глухой английской провинции, оказывается космосом не меньшим — если говорить о науке.

Когда Слуцкий говорит, что ему очень комфортно работать в Англии, речь не только о том, что он оказался в лучшей футбольной стране мира. Парадокс, но, как понимаю, он впервые получил возможность заниматься тоже очень узкопрофильной деятельностью, получая мгновенную и, как он говорит, «сверхпрофессиональную» информацию о том, что происходит с состоянием игроков и травмированными футболистами.

Не знаю, как сильно изменило его все то новое, с чем он сейчас столкнулся в «Халле», но на предматчевой пресс-конференции накануне домашнего дебюта в этом сезоне, Слуцкий впервые на моей памяти произнес: «моя философия», отвечая на вопрос о возможных изменениях в тактике его команды.

«Моя философия» — это фраза из словаря Хиддинка. «Мое кредо» — то, что часто можно было услышать от Капелло. И вот впервые от Слуцкого прозвучало «моя философия». Употребил тренер это понятие в следующем аспекте: тактика важна, но гораздо важнее то, какие игровые принципы будет применять его команда.

Мне кажется, это очень важный момент. Слуцкого в России часто упрекали за то, что его команды не имеют четкого рисунка игры, что они умеют действовать на результат — только от минусов соперников, а не от своих плюсов. Помнится, Валерий Петраков сетовал на то, что «Москва» при Слуцком потеряла те наработки, что были раньше. Андрей Кобелев критиковал футбол «Крыльев», чуть ли не крича, что нельзя так играть — забросы вперед на гиганта Коллера и не больше. Да и про его ЦСКА говорили примерно так же.

Но вот теперь, перед домашней встречей с «Бертоном» Слуцкий делает несколько программных заявлений. Он говорит, что для него качества игрока важнее возраста (в ответ на утверждение, что в «Халле» слишком много молодежи). Уверяет, что понимает возможности гостей на 20 процентов, не более. И заявляет, что очень важно для итогового успеха попробовать выиграть все матчи дома.

Его воспринимают сейчас как аналитика, который всегда внимательно относится к новому опыту и уточняет детали, чтобы не попасть впросак. Слуцкого считают тренером, чьи решения хорошо продуманы заранее, будь то чисто футбольные аспекты или общение с игроками. Более того, все называют его английский язык превосходным, что создавало самому тренеру сложности на первых порах.

Но еще мало кто понимает — какие игровые идеи он предложил «Халлу», какое пространство для импровизации в рамках жестких заданий он отвел игрокам, вызвав у них шок. Однако во втором тайме матча с «Астон Виллой» эта модель сработала, что, вероятно, и дало право Слуцкому заговорить о своей «философии игры».

Слышали ли вы ранее что-нибудь о SAM? Уверен, что нет. Это суперкомпьютер, созданный для прогнозирования результатов футбольных матчей. Точность попаданий — нереальная. SAM предсказывает «Халлу» победу во втором туре со счетом 2:0.

Интересно будет свериться. Чтобы понять — оправданы ли футбольные оракулы? Хотя по большому счету это сейчас неважно. Самое интересное другое.

Известно, что для Слуцкого каждый матч — это огромный стресс, от которого он очень долго отходит. Но здесь он просто физически не сможет себе это позволить с таким количеством игр. Вероятно, это ключевой момент для его тренерского роста.

Философия — она ведь может быть и в этом тоже.