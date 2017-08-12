«Лион» выиграл у «Ренна», одержав вторую кряду победу на старте сезона
В матче 2-го тура французской Лиги 1 на стадионе «Роазон Парк — Стад де ла Рут де Лорьян» местный «Ренн» принимал «Лион». Гости одержали победу со счётом 2:1.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Все три мяча были забиты во втором тайме. На 57-й минуте «Лион» вышел вперёд благодаря точному удару Мемфиса Депая. На 74-й минуте Мариано сделал счёт 2:0. За несколько минут до конца основного времени второго тайма «Ренн» один мяч отыграл — отличился Бенжамен Буриго. Однако большего хозяева сделать не сумели.
«Лион» одержал вторую кряду победу на старте сезона, а «Ренн», начавший чемпионат с ничьей, потерпел первое поражение.
|11.08.2017 21:45
|основной раунд: 2-й тур
|Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)
Главные тренеры
|Кристиан Гуркюфф
|Брюно Женезьо
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|16
|4
|Удары в створ
|7
|14
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Николя Ренвий (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter