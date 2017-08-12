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12 августа 2017, 0:21 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лион» выиграл у «Ренна», одержав вторую кряду победу на старте сезона

В матче 2-го тура французской Лиги 1 на стадионе «Роазон Парк — Стад де ла Рут де Лорьян» местный «Ренн» принимал «Лион». Гости одержали победу со счётом 2:1.

В матче 2-го тура французской Лиги 1 на стадионе <span class=error>Роазон</span> Парк — Стад де ла <span class=error>Рут</span> де <span class=error>Лорьян</span> местный <span class=error>Ренн</span> принимал Лион. Увеличить
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Все три мяча были забиты во втором тайме. На 57-й минуте «Лион» вышел вперёд благодаря точному удару Мемфиса Депая. На 74-й минуте Мариано сделал счёт 2:0. За несколько минут до конца основного времени второго тайма «Ренн» один мяч отыграл — отличился Бенжамен Буриго. Однако большего хозяева сделать не сумели.

«Лион» одержал вторую кряду победу на старте сезона, а «Ренн», начавший чемпионат с ничьей, потерпел первое поражение.

11.08.2017 21:45 основной раунд: 2-й тур Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)
Ренн 1:2 Лион
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Кристиан Гуркюфф Брюно Женезьо
Голы
86′ Бенжамен Буриго 14
11 Мемфис Депай 57′
9 Мариано Диас 74′
Составы
Абдулайе Диалло 1
Эдсон Мексер 4
Жорис Гнаньон 5
14′ Рами Бенсебаини 15
Фету Мауасса 17
Амари Траоре 27
Исмаила Сарр 7
Бенжамен Буриго 14
Бенжамен Андре 21
Ндомбе Мубеле 9
66′ Людовик Бааль 24
Жордан Телль 19
1 Антони Лопеш
15 Жереми Морель
20 Фернанду де Оливейра Марсал 9′
14 Серхи Дардер 83′
18 Набиль Фекир
29 Люка Тузар 68′
9 Мариано Диас
10 Бертран Траоре
4 Рафаэл да Силва 61′
23 Кенни Тете
6 Антониу Марселу 87′
5 Муктар Диакаби
11 Мемфис Депай 80′
27 Максвел Гнали Корне
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 16
4 Удары в створ 7
14 Угловые 2
9 Фолы 16
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Николя Ренвий (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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