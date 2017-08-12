«Лион» выиграл у «Ренна», одержав вторую кряду победу на старте сезона

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Все три мяча были забиты во втором тайме. На 57-й минуте «Лион» вышел вперёд благодаря точному удару Мемфиса Депая. На 74-й минуте Мариано сделал счёт 2:0. За несколько минут до конца основного времени второго тайма «Ренн» один мяч отыграл — отличился Бенжамен Буриго. Однако большего хозяева сделать не сумели.

«Лион» одержал вторую кряду победу на старте сезона, а «Ренн», начавший чемпионат с ничьей, потерпел первое поражение.