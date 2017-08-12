«Арсенал» со счётом 4:3 победил «Лестер» в первом матче нового сезона АПЛ
«Арсенал» победил «Лестер Сити» в матче открытия нового сезона английской
Премьер-лиги. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 4:3.
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Уже на 2-й минуте новичок «канониров» Александр Ляказетт открыт счёт своим голам в АПЛ. Спустя три минуты Синдзи Окадзаки восстановил равенство, а на 29-й минуте Джейми Варди вывел гостей вперёд. В концовке первого тайма Дэнни Уэлбек с передачи ещё одного новичка «Арсенала» Зеада Колашинаца сравнял счёт.
В начале второй половины игры Варди оформил дубль, но судьба матча решилась в последние 10 минут — вышедшие на замену Аарон Рэмси и Оливье Жиру забили по голу и принесли «Арсеналу» победу со счётом 4:3.
Главные тренеры
|Арсен Венгер
|Крейг Шекспир
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|26
|Удары (всего)
|6
|10
|Удары в створ
|3
|9
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|12
|5
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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