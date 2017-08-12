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12 августа 2017, 0:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Арсенал» со счётом 4:3 победил «Лестер» в первом матче нового сезона АПЛ

«Арсенал» победил «Лестер Сити» в матче открытия нового сезона английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 4:3.

Арсенал победил <span class=error>Лестер</span> Сити в матче открытия нового сезона английской <nobr>Премьер-лиги.</nobr> Увеличить
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Уже на 2-й минуте новичок «канониров» Александр Ляказетт открыт счёт своим голам в АПЛ. Спустя три минуты Синдзи Окадзаки восстановил равенство, а на 29-й минуте Джейми Варди вывел гостей вперёд. В концовке первого тайма Дэнни Уэлбек с передачи ещё одного новичка «Арсенала» Зеада Колашинаца сравнял счёт.

В начале второй половины игры Варди оформил дубль, но судьба матча решилась в последние 10 минут — вышедшие на замену Аарон Рэмси и Оливье Жиру забили по голу и принесли «Арсеналу» победу со счётом 4:3.

11.08.2017 21:45 основной раунд: 1-й тур Emirates Stadium
Арсенал 4:3 Лестер
Первый тайм: 2:2
Главные тренеры
Арсен Венгер Крейг Шекспир
Голы
2′ Александр Ляказетт (М. Эль-Ненни) 9
45+2′ Дэнни Уэлбек (С. Колашинац) 23
83′ Аарон Рэмси (Г. Джака) 8
85′ Оливье Жиру (Г. Джака) 12
20 Синдзи Окадзаки (Г. Магуайр) 5′
9 Джейми Варди (М. Олбрайтон) 29′
9 Джейми Варди (Р. Махрез) 56′
Составы
Петр Чех 33
Начо Монреаль 18
Сеад Колашинац 31
Эктор Бельерин 24
Алекс Окслейд-Чемберлен 15
Гранит Джака 29
Месут Езил 11
Александр Ляказетт 9
67′ Роб Холдинг 16
Аарон Рэмси 8
67′ Мохамед Эль-Ненни 35
Оливье Жиру 12
75′ Дэнни Уэлбек 23
Тео Уолкотт 14
1 Каспер Шмайхель
2 Дэнни Симпсон
28 Кристиан Фукс
5 Уэстли Морган 90+4′
15 Гарри Магуайр
26 Рияд Махрез
25 Уилфред Ндиди
9 Джейми Варди
11 Марк Олбрайтон 88′
7 Демарэй Грэй
22 Мэттью Джеймс 82′
8 Келечи Ихеаначо
20 Синдзи Окадзаки 72′
18 Дэниел Амарти
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
26 Удары (всего) 6
10 Удары в створ 3
9 Угловые 4
9 Фолы 12
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Майкл Лесли Дин (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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