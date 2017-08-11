«Ницца» потерпела второе подряд поражение в чемпионате Франции

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В составе хозяев единственный гол с пенальти в середине второй половины игры забил нападающий Алассан Плеа. За гостей отличились форвард Адама Ньян (53-я минута) и полузащитник Саиф-Эдин Хауи (85-я минута).

«Ницца», финишировавшая на третьем месте в прошлом сезоне Лиги 1, потерпела второе подряд поражение в чемпионате и пока не набрала ни одного очка. «Труа» одержал первую победу в сезоне и набрал четыре балла.