«Ницца» потерпела второе подряд поражение в чемпионате Франции
«Ницца» потерпела поражение в матче второго тура чемпионата Франции с «Труа». Встреча прошла в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счётом 1:2.
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В составе хозяев единственный гол с пенальти в середине второй половины игры забил нападающий Алассан Плеа. За гостей отличились форвард Адама Ньян (53-я минута) и полузащитник
«Ницца», финишировавшая на третьем месте в прошлом сезоне Лиги 1, потерпела второе подряд поражение в чемпионате и пока не набрала ни одного очка. «Труа» одержал первую победу в сезоне и набрал четыре балла.
Главные тренеры
|Люсьен Фавр
|Жан-Луи Гарсия
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|10
|6
|Удары в створ
|4
|10
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Оливье Тюаль (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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