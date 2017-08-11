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11 августа 2017, 22:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ницца» потерпела второе подряд поражение в чемпионате Франции

«Ницца» потерпела поражение в матче второго тура чемпионата Франции с «Труа». Встреча прошла в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счётом 1:2.

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В составе хозяев единственный гол с пенальти в середине второй половины игры забил нападающий Алассан Плеа. За гостей отличились форвард Адама Ньян (53-я минута) и полузащитник Саиф-Эдин Хауи (85-я минута).

«Ницца», финишировавшая на третьем месте в прошлом сезоне Лиги 1, потерпела второе подряд поражение в чемпионате и пока не набрала ни одного очка. «Труа» одержал первую победу в сезоне и набрал четыре балла.

11.08.2017 20:00 основной раунд: 2-й тур Allianz Riviera
Ницца 1:2 Труа
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Люсьен Фавр Жан-Луи Гарсия
Голы
63′ Алассан Плеа 14
26 Адама Ньян 53′
13 Саиф-Эддин Кауи 85′
Составы
Йоан Кардиналь 30
Максим Ле Маршан 20
90+1′ Бонфим Коста Сантос Данте 31
Арно Суке 2
Жан-Микаэль Сери 6
Алассан Плеа 14
63′ Венсан Козьелло 26
Аллан Сен-Максимен 7
70′ Маланг Сарр 23
Кристоф Жалле 24
88′ Пьер Лис Мелу 7
Венсан Марсель 19
60′ Бассем Срарфи 11
Хишам Мау 33
30 Мамаду II Самасса 62′
4 Освальдо Вискаррондо 62′
12 Матье Деплань
22 Кристоф Эрель 77′
23 Шарль Траоре
8 Стефан Дарбьон
19 Тристан Дингоме
26 Адама Ньян
10 Бенжамен Ниве 70′
6 Карим Азамум
14 Франсуа Беллюгу 79′
27 Алоиз Конфе
29 Самюэль Грансир 84′
13 Саиф-Эддин Кауи
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 10
6 Удары в створ 4
10 Угловые 4
11 Фолы 8
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Оливье Тюаль (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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