Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30660705/
11 августа 2017, 22:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Соперник «Зенита» по ЛЕ «Утрехт» стартовал с победы в чемпионате Нидерландов

«Утрехт», являющийся соперником «Зенита» по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы, в стартовом туре чемпионата Нидерландов сезона-2017/18 разгромил в гостях со счётом 3:0 «АДО Ден Хааг».

На 15-й минуте Сирьель Дессер вывел «Утрехт» вперёд, а через 10 минут после начала второго тайма Сандер ван де Стрек сделал счёт 2:0. На 81-й минуте окончательный результат установил Дессер, сумевший оформить дубль.

Первый матч между «Зенитом» и «Утрехтом» пройдёт в Нидерландах 16 августа, ответный — в Санкт-Петербурге 24 августа.

АДО Ден Хаг
Новости Матчи Состав
Утрехт
Новости Матчи Состав Статистика
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Футболисты минского «Динамо» победили «Рунавик» в первом матче квалификации Лиги Европы

Футболисты минского «Динамо» победили «Рунавик» в первом матче квалификации Лиги Европы

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» одержали победу над клубом «Рунавик» с Фарерских островов со счетом 2:1 в стартовом матче квалификации Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?