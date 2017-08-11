Соперник «Зенита» по ЛЕ «Утрехт» стартовал с победы в чемпионате Нидерландов

На 15-й минуте Сирьель Дессер вывел «Утрехт» вперёд, а через 10 минут после начала второго тайма Сандер ван де Стрек сделал счёт 2:0. На 81-й минуте окончательный результат установил Дессер, сумевший оформить дубль.

Первый матч между «Зенитом» и «Утрехтом» пройдёт в Нидерландах 16 августа, ответный — в Санкт-Петербурге 24 августа.