Соперник «Зенита» по ЛЕ «Утрехт» стартовал с победы в чемпионате Нидерландов
«Утрехт», являющийся соперником «Зенита» по раунду
плей-офф квалификации Лиги Европы, в стартовом туре чемпионата Нидерландов сезона-2017/18 разгромил в гостях со счётом 3:0 «АДО Ден Хааг».
На 15-й минуте Сирьель Дессер вывел «Утрехт» вперёд, а через 10 минут после начала второго тайма Сандер ван де Стрек сделал счёт 2:0. На 81-й минуте окончательный результат установил Дессер, сумевший оформить дубль.
Первый матч между «Зенитом» и «Утрехтом» пройдёт в Нидерландах 16 августа, ответный — в
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