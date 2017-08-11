Тренер «Актобе»: Поражение от «Кайрата» было обидным. В матче с «Астаной» мы увидели разницу в классе
Главный тренер «Актобе» Владимир Муханов назвал причины поражения от «Астаны» в домашнем матче 23-го тура казахстанской
премьер-лиги.
Игра завершилась со счетом 0:3. В первом тайме Игорь Зенькович забил в свои ворота, а после перерыва у действующего чемпиона отличились Жуниор Кабананга и Срджан Граховац.
Комментируя результат матча, Муханов ключевым фактором поражения назвал разницу в классе игроков команд.
— Мы кропотливо готовились к игре с лидером. Видели, что «Астана» находится в хорошем игровом состоянии, быстро мыслит, принимает решение. Исходя из этого, мы насытили центр поля.
В первом тайме не было преимущества у «Астаны», тревожило лишь то, что не очень хорошо держали мяч в середине. Во втором тайме пропустили быстрый гол, будем разбираться кто виноват, но тем Обрадович мог нас вернуть в игру, однако не забил. А когда «Астана» забила третий мяч, все стало ясно — команда полностью разбалансировалась.
Тем не менее видна разница в классе игроков. «Астана» — лидер по игре. Если с «Кайратом» можно было сетовать на обидное поражение, то сегодня преимущество столичной команды не вызывало сомнения, — цитирует Муханова официальный сайт «Астаны».
— Как вы думаете насколько высоки шансы «Астаны» в матче Лиги чемпионов против «Селтика»?
— Против британцев очень тяжело играть, но Стойлов — очень опытный тренер и найдет необходимую тактику, чтобы противостоять «Селтику». Если в Глазго команда сыграет успешно, то дома уже сможет победить.
Ранее итоги матча с «Актобе» подвел главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов, который оценил дебют хорватского полузащитника Марина Томасова и рассказал о ротации состава перед встречей с «Селтиком».
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