Борисовский БАТЭ победил брестское «Динамо» в центральном матче 18-го тура футбольного чемпионата Беларуси

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Действующие чемпионы страны футболисты борисовского БАТЭ принимали на своем поле брестское «Динамо» и добились минимальной победы — 1:0. Начало этого поединка осталось за брестчанами, затем инициативу перехватили хозяева. Потом гости вновь были активнее в основном за счет острых передач Артема Милевского, но его партнеры не использовали выгодные моменты. Ближе к перерыву борисовчане создали голевой момент, однако голкипер Жереми Малерб оказался на высоте.

Сразу после возобновления игры борисовчане провели красивую атаку, и Михаил Гордейчук воспользовался точным пасом Мирко Иванича — 1:0. Это уже 9-й гол для Гордейчука, он догнал лидера бомбардирской гонки минского динамовца Антона Сароку. Сразу после пропущенного мяча брестчане не использовали хорошую возможность сравнять счет. Тут же один из лидеров БАТЭ Игорь Стачевич вышел к воротам Малерба, но после его удара мяч прошел в сантиметрах от стойки. В дальнейшем обе команды провели немало атак, но результат не изменился и БАТЭ вышел на вторую позицию в турнирной таблице. Брестское «Динамо» перед этим матчем одержало 3 виктории подряд.

В другом сегодняшнем поединке «Ислочь» в Минске проиграла гостям из «Городеи» с крупным счетом 0:4. В первой половине игры начало разгрому положил Дмитрий Игнатенко, затем защитник хозяев Александр Логинов отправил мяч в свои ворота. После перерыва голевой дубль оформил бразильский легионер гостей Тайнан Велкер, установивший окончательный результат.

Положение в группе лидеров после сегодняшних встреч: «Шахтер» — 40 очков (17 матчей; разница мячей — 25−7), БАТЭ — 39 (18; 28−8), «Динамо» (Минск) — 37 (17; 25−9).

В субботу, 12 августа, состоятся 3 поединка: «Слуцк» — «Неман» (Гродно), «Витебск» — «Нафтан» (Новополоцк), «Крумкачы» (Минск) — «Днепр» (Могилев). Завершится 18-й тур 13 августа — лидер турнира солигорский «Шахтер» примет у себя дома «Минск», столичное «Динамо» на своем поле сыграет с жодинским «Торпедо-БелАЗом», а в Мозыре местная «Славия» встретится с соседями из «Гомеля».