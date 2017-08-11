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11 августа 2017, 20:47 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Астана» разгромила «Актобе» и увеличила отрыв от «Кайрата» в КПЛ

Футболисты «Актобе» крупно проиграли «Астане» в домашнем матче 23-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, которая открывала третий круг КПЛ, проходила сегодня, 11 августа, на стадионе имени Кобланды батыра и завершилась со счетом 0:3.

Первый мяч был забит на 34-й минуте. Ждавший целый месяц дебюта за «Астану» хорватский полузащитник Марин Томасов удачно навесил со штрафного, после чего в свои ворота мяч отправил нападающий «Актобе» Игорь Зенькович.

Поучаствовал Томасов и во втором голе. Именно с его передачи на 51-й минуте свой 15-й мяч в КПЛ-2017 забил конголезский форвард Жуниор Кабананга, догнавший в гонке бомбардиров ивуарийца Жерара Гоу из «Кайрата».

Окончательный же счет установил на 79-й минуте боснийский полузащитник Срджан Граховац, а автором голевой передачи стал форвард Роман Муртазаев.

Благодаря этой победе «Астана» теперь лидирует в таблице КПЛ с 57 очками и на десять баллов опережает идущий вторым «Кайрат».

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