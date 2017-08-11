Педро не поможет «Челси» в матче с «Бёрнли», участие Мозеса под вопросом
Нападающий «Челси» Педро Родригес пропустит первый матч сезона-2017/18 английской
Премьер-лиги с «Бёрнли», а участие полузащитника Виктора Мозеса в этой игре под вопросом.
Об этом на
«Педро недоступен для завтрашнего матча. Во встрече за Суперкубок Англии с «Арсеналом» он повредил лодыжку. Также под вопросом участие в матче Мозеса. А вот Рюдигер может появиться на поле.
Капитаном будет Гари Кэхилл. Он провёл много матчей за «Челси» и был единственным кандидатом для меня, — цитирует Конте
Матч «Челси» — «Бёрнли» состоится 12 августа. Начало — в 17:00 мск.
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