Педро не поможет «Челси» в матче с «Бёрнли», участие Мозеса под вопросом

Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер лондонцев Антонио Конте.

«Педро недоступен для завтрашнего матча. Во встрече за Суперкубок Англии с «Арсеналом» он повредил лодыжку. Также под вопросом участие в матче Мозеса. А вот Рюдигер может появиться на поле.

Капитаном будет Гари Кэхилл. Он провёл много матчей за «Челси» и был единственным кандидатом для меня, — цитирует Конте пресс-служба «Челси».

Матч «Челси» — «Бёрнли» состоится 12 августа. Начало — в 17:00 мск.