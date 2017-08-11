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11 августа 2017, 16:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Педро не поможет «Челси» в матче с «Бёрнли», участие Мозеса под вопросом

Нападающий «Челси» Педро Родригес пропустит первый матч сезона-2017/18 английской Премьер-лиги с «Бёрнли», а участие полузащитника Виктора Мозеса в этой игре под вопросом.

Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер лондонцев Антонио Конте.

«Педро недоступен для завтрашнего матча. Во встрече за Суперкубок Англии с «Арсеналом» он повредил лодыжку. Также под вопросом участие в матче Мозеса. А вот Рюдигер может появиться на поле.

Капитаном будет Гари Кэхилл. Он провёл много матчей за «Челси» и был единственным кандидатом для меня, — цитирует Конте пресс-служба «Челси».

Матч «Челси» — «Бёрнли» состоится 12 августа. Начало — в 17:00 мск.

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МОСКВА, 11 авг — Р-Спорт. Полузащитник лондонского «Челси» Педро из-за травмы не сыграет в 1-м туре чемпионата Англии по футболу с «Бернли», сообщается в официальном микроблоге «синих» в Twitter.
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